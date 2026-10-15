Il ritorno di José Mourinho, da avversario, all'Olimpico è stato da Special One. Prima i cori dei romanisti e il bacio del portoghese, poi il finale atroce: dal 3-1 con un netto dominio territoriale della squadra di Gasperini, al 3-4 nei minuti finali grazie all'ingresso di Endrick e a tre calci d'angolo rivelatisi decisivi.

L'emozione di Mou

Il tecnico portoghese ha lasciato il segno a Roma, grazie alla vittoria dellae la finale, ricca di polemiche, contro il. Ieri c'è stata la prima occasione per omaggiarlo, dopo l'esonero del 16 gennaio 2024. Mou, accolto con striscioni di riconoscenza e cori dedicati, ha risposto con un bacio in campo e così ai microfoni di Sky Sport: "Mi ero preparato bene per rimanere freddo rispetto all'affetto dei tifosi e ovviamentenon c'è molto da dire, sono situazioni che non dimenticherò mai".

ROME, ITALY - OCTOBER 14: I tifosi della AS Roma mostrano uno striscione per José Mourinho durante la partita della Fase a Gironi MD2 della UEFA Champions League 2026/27 tra AS Roma e Real Madrid C.F. allo Stadio Olimpico il 14 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il primo tempo, dominato in lungo e in largo dalla Roma, grazie a un atteggiamento spavaldo, l'aggressione degli spazi e una sinfonia perfetta orchestrata da Gasperini, ha visto il primo gol in giallorosso di Marten De Roon e il pari, immediato, di Mbappé. Mourinho ha commentato: "Nel primo tempo la Roma ci ha sorpreso con Soulé che fermava Cucurella, ci hanno creato tanti problemi alle spalle di Vinicius".

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Botta e risposta

La seconda frazione di gioco è ripresa esattamente come si erano chiusi i primi 45 minuti. La, in assedio totale, trova condue colpi micidiali che sembrano, apparentemente, mandare al tappeto il. I cambi operati da, in particolar modo l'ingresso dial posto di uno spento Vinicius , risultano provvidenziali. Sugli sviluppi di tre corner tra l'83esimo e il 90esimo, i Blancos prima accorciano le distanze con il solito, poi trovano il pari con Endrick, complice un imperfetto, e infine, la beffa più grande arriva dal gol dell'ex

ROME, ITALY - OCTOBER 14: Jose Mourinho, allenatore del Real Madrid, reagisce durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 MD2 tra AS Roma e Real Madrid C.F. allo Stadio Olimpico il 14 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)

Mourinho spiega la genesi della rimonta: "I gol da palla inattiva sono la conseguenza del nostro dominio, della qualità offensiva di gente fresca e motivata, dei ragazzi che sono entrati. Hermoso era in difficoltà con Endrick. Possiamo dire che nel primo tempo loro ci hanno uccisi ma negli ultimi 20' noi abbiamo ucciso loro". La risposta di Gasperini, ad Amazon Prime, non si è fatta attendere: "A me sembra che se qualcuno non ne poteva più quelli erano loro. Potevamo fare anche qualche altro gol. Sono stati surclassati in tutto. Loro hanno fatto i gol e giustamente valgono, sono stati bravi a metterci fisicità. Per il resto non sono stati sicuramente all’altezza".