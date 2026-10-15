All'Olimpico succede di tutto: doppio vantaggio Roma e rimonta Real sugli sviluppi di calcio d'angolo
Mbappé si rilassa in bici ma è polemica: Mourinho l'aveva vietata
Il ritorno di José Mourinho, da avversario, all'Olimpico è stato da Special One. Prima i cori dei romanisti e il bacio del portoghese, poi il finale atroce: dal 3-1 con un netto dominio territoriale della squadra di Gasperini, al 3-4 nei minuti finali grazie all'ingresso di Endrick e a tre calci d'angolo rivelatisi decisivi.
L'emozione di MouIl tecnico portoghese ha lasciato il segno a Roma, grazie alla vittoria della Conference League e la finale, ricca di polemiche, contro il Siviglia. Ieri c'è stata la prima occasione per omaggiarlo, dopo l'esonero del 16 gennaio 2024. Mou, accolto con striscioni di riconoscenza e cori dedicati, ha risposto con un bacio in campo e così ai microfoni di Sky Sport: "Mi ero preparato bene per rimanere freddo rispetto all'affetto dei tifosi e ovviamente li ringrazio per oggi e per sempre, non c'è molto da dire, sono situazioni che non dimenticherò mai".
Il primo tempo, dominato in lungo e in largo dalla Roma, grazie a un atteggiamento spavaldo, l'aggressione degli spazi e una sinfonia perfetta orchestrata da Gasperini, ha visto il primo gol in giallorosso di Marten De Roon e il pari, immediato, di Mbappé. Mourinho ha commentato: "Nel primo tempo la Roma ci ha sorpreso con Soulé che fermava Cucurella, ci hanno creato tanti problemi alle spalle di Vinicius".
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Botta e rispostaLa seconda frazione di gioco è ripresa esattamente come si erano chiusi i primi 45 minuti. La Roma, in assedio totale, trova con Malen due colpi micidiali che sembrano, apparentemente, mandare al tappeto il Real Madrid. I cambi operati da Mourinho, in particolar modo l'ingresso di Endrick al posto di uno spento Vinicius, risultano provvidenziali. Sugli sviluppi di tre corner tra l'83esimo e il 90esimo, i Blancos prima accorciano le distanze con il solito Espi, poi trovano il pari con Endrick, complice un imperfetto Gollini, e infine, la beffa più grande arriva dal gol dell'ex Rudiger.
Mourinho spiega la genesi della rimonta: "I gol da palla inattiva sono la conseguenza del nostro dominio, della qualità offensiva di gente fresca e motivata, dei ragazzi che sono entrati. Hermoso era in difficoltà con Endrick. Possiamo dire che nel primo tempo loro ci hanno uccisi ma negli ultimi 20' noi abbiamo ucciso loro". La risposta di Gasperini, ad Amazon Prime, non si è fatta attendere: "A me sembra che se qualcuno non ne poteva più quelli erano loro. Potevamo fare anche qualche altro gol. Sono stati surclassati in tutto. Loro hanno fatto i gol e giustamente valgono, sono stati bravi a metterci fisicità. Per il resto non sono stati sicuramente all’altezza".
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