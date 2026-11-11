Marc Bernal, uno dei talenti più cristallini del panorama spagnolo, è già alla terza stagione in prima squadra con la maglia del Barcellona. La seconda se si considera che, al debutto nell'annata 2024/25, disputò appena tre partite. Nonostante l'arrivo in pompa magna di un Pallone d'Oro come Rodri e il rientro a pieno regime di Frenkie De Jong dall'infortunio, oltre all'insostituibile Pedri e al sempre utile Gavi, la dirigenza Blaugrana ha deciso di tenerlo in rosa, rinnovando il suo contratto fino al 2029, con cui ha ripagato i propri genitori dei sacrifici fatti in passato.

Le parole emozionanti di Bernal

Convocato dall'Under 21 spagnola per le amichevoli contro, il centrocampista classe 2007, uno dei tanti alinsieme a, è sceso in campo, nonostante la foltissima concorrenza, per 578 minuti, distribuiti in 14 presenze fra, trovando anche due assist contro

BARCELONA, SPAIN - AUGUST 31: Lamine Yamal del FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno Marc Bernal durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Rayo Vallecano de Madrid allo Spotify Camp Nou il 31 agosto 2026 a Barcellona, Spagna. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Dal ritiro della Spagna Under 21 ha raccontato, in un'intervista concessa a El Partidazo de COPE, il momento emozionante in cui ha firmato il primo contratto da professionista con il Barcellona durante l'infortunio, ripagando i propri genitori di tutti gli sforzi fatti quando era più piccolo: "È la cosa più bella... Pian piano hanno visto che le cose stavano andando bene e che avevo firmato il contratto quando ero infortunato. Da lì ci hanno pensato e hanno rallentato un po' il ritmo del lavoro. Come figlio è una grande sensazione".

❤️ Marc Bernal desvela en el @partidazocope que ha jubilado a sus padres y ya no trabajan



🥰 ''Es la mejor sensación que puedes sentir como hijo''



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La convivenza con un Pallone d'Oro