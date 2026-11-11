Marc Bernal è l'ennesimo giocatore cresciuto ne La Masia diventato, in pianta stabile, uno dei componenti della rosa Blaugrana
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Marc Bernal, uno dei talenti più cristallini del panorama spagnolo, è già alla terza stagione in prima squadra con la maglia del Barcellona. La seconda se si considera che, al debutto nell'annata 2024/25, disputò appena tre partite. Nonostante l'arrivo in pompa magna di un Pallone d'Oro come Rodri e il rientro a pieno regime di Frenkie De Jong dall'infortunio, oltre all'insostituibile Pedri e al sempre utile Gavi, la dirigenza Blaugrana ha deciso di tenerlo in rosa, rinnovando il suo contratto fino al 2029, con cui ha ripagato i propri genitori dei sacrifici fatti in passato.
Le parole emozionanti di BernalConvocato dall'Under 21 spagnola per le amichevoli contro Giappone e Albania, il centrocampista classe 2007, uno dei tanti al Barça insieme a Yamal, Cubarsi e Xavi Espart, è sceso in campo, nonostante la foltissima concorrenza, per 578 minuti, distribuiti in 14 presenze fra Liga e Champions League, trovando anche due assist contro Levante e Rayo Vallecano.
Dal ritiro della Spagna Under 21 ha raccontato, in un'intervista concessa a El Partidazo de COPE, il momento emozionante in cui ha firmato il primo contratto da professionista con il Barcellona durante l'infortunio, ripagando i propri genitori di tutti gli sforzi fatti quando era più piccolo: "È la cosa più bella... Pian piano hanno visto che le cose stavano andando bene e che avevo firmato il contratto quando ero infortunato. Da lì ci hanno pensato e hanno rallentato un po' il ritmo del lavoro. Come figlio è una grande sensazione".
La convivenza con un Pallone d'OroIl colpo più roboante del mercato estivo Blaugrana è stato, per costo del cartellino, status del giocatore e trattativa scomoda con il Real Madrid di mezzo, Rodri. L'ex Manchester City e fresco vincitore, da capitano, del Mondiale è arrivato al Barça con la certezza di occupare la casella dei due mediani insieme a Pedri, sfruttando l'infortunio di De Jong, tornato solo qualche settimana fa. Bernal, che di mestiere fa il centrocampista davanti la difesa, una sorta di Sergio Busquets più fisico ma meno tecnico, ha risposto alla domanda su Rodri, ammettendo che ha accolto il suo arrivo in due modi diversi: "Ho visto Rodri al Barçà in due modi. Mi ha fatto incazzare perché ho capito che mi avrebbe tolto minuti di gioco, ma allo stesso tempo, che avrei avuto il migliore al mondo da cui imparare. È un leader".
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