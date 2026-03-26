Marc Bernal: “Vado dallo psicologo, ho 18 anni e gioco la Champions”

Bernal ha parlato anche dell'infortunio e del periodo del recupero, di come funziona la Masia e dell'amicizia con Yamal.

Federico Iezzi Collaboratore 26 marzo - 15:15

"Vado dallo psicologo. Per me è una cosa importante, anzi fondamentale da quando ho avuto l'infortunio". Marc Bernal, classe 2007, talento del Barcellonaha parlato delle difficoltà di essere un giovane calciatore in una lunga intervista concessa a Marca. Spiegando come, oltre alla cura del fisico, sia centrale anche quella della mente e del suo benessere.

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Marc Bernal e l'importanza dello psicologo — Cresciuto, calcisticamente e non solo, nella Masia, la storica scuola calcio delle giovanili del Barcellona, Marc Bernal è uno dei talenti più promettenti della classe del 2007. Ma gestire il talento, la pressione che nasce dal giocare fin da giovanissimo a certi livelli, non è per niente facile.

Ed è per questo che Bernal da quando ha 14 anni è seguito da uno psicologo: "Penso sia molto importante, anche ora che sono alla mia massima forma. Alla fine sono un ragazzo di 18 anni che gioca partite importanti, gioco in Champions League. Mi aiuta fuori dal campo, mi serve per staccare. A volte penso di farmi troppi problemi per delle cose che non sono così importanti, ci rimugino sopra troppo a lungo".

Nel 2024 Bernal ha subito un bruttissimo infortunio, ovvero la rottura del legamento crociato, che lo ha tenuto fermo per ben 382 giorni. Anche in questa situazione, in particolare al momento di rientrare, fu fondamentale il sostegno dello psicologo: "Quando sono tornato pensavo che i miei compagni fossero di livello diverso dal mio e che non sarei mai tornato come prima, che non ce la avrei fatta".

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L'amicizia con Yamal e Cubarsi — Alla Masia, e nelle squadre giovanili blaugrana, Bernal ha giocato ed è cresciuto con altri due giocatori del 2007: Lamine Yamal e Cubarsi. I tre sono grandi amici da sempre, come ha raccontato il centrocampista: "Abbiamo vissuto tante cose insieme da bambini. Essere qui in prima squadra insieme è un qualcosa di molto speciale. Conosco Lamine dall'Under 8 e Cubarsi da poco tempo dopo. Alla fine, passare così tante ore insieme significa che quando si arriva in prima squadra, si crea un legame molto forte. E questo si vede in campo".

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