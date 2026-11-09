La nazionale italiana si prepara agli ultimi due appuntamenti della fase a gironi di Nations League e Roberto Mancini, dalla sala stampa di Coverciano, ha fatto il punto sul momento degli Azzurri. Al centro della conferenza stampa non c'è soltanto il tema della sfida contro la Francia, in programma il 12 novembre a San Siro, ma anche il progetto tecnico che il commissario sta portando avanti, con uno sguardo sempre attento ai giovani. Il CT azzurro non nasconde le ambizioni della squadra, pur mantenendo i piedi per terra.

Le parole di Mancini sulla gestione dei giovani, il caso Calò e Italia-Francia

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Uno dei temi principali della conferenza è stato quello relativo all'età media del gruppo azzurro, con Mancini che ha ribadito, offrendo loro l'opportunità di confrontarsi con il contesto della nazionale maggiore: "C'è qualcuno che li fa giocare, altri no. Ma noi abbiamo l'obbligo di cercarli e di convocare i ragazzi giovani per conoscerli direttamente" ha dichiaro il CT azzurro. Una posizione precisa, che trova conferme nelle ultime scelte del commissario tecnico. L'obiettivo è osservare da vicino giocatori che potrebbero diventare importanti nel giro di poco tempo: "Chiamiamo anche ragazzi giovani con buone qualità tecniche. Pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi".Non è mancato un passaggio sulle esclusioni che hanno fatto discutere, in particolare, centrocampista del Frosinone e uno dei protagonisti di questo campionato, che aveva provocato la dura reazione del suo procuratore . Mancini ha riconosciuto il buon momento del calciatore e del club ciociaro, ma ha chiarito di avere idee precise sulle proprie scelte: "Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha tre o quattro bravi ma. Quando servirà lo faremo, ma non perché ce lo dice il suo procuratore".

Il discorso si è esteso anche a Federico Bernardeschi e Bryan Cristante, altri due nomi rimasti fuori dalla lista dei convocati. Il selezionatore azzurro ha spiegato: "Loro li conosciamo, non c'è bisogno di provarli. Quando avremo bisogno li chiameremo, ora abbiamo bisogno di altre soluzioni, con giocatori più giovani che devono fare esperienza".

BOLOGNA, ITALIA - 5 OTTOBRE: I giocatori dell'Italia schierati durante l'inno nazionale prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Turchia, allo stadio Renato Dall'Ara, il 5 ottobre 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Durante la conferenza stampa il tecnico si è soffermato anche sul momento di Nicolò Zaniolo: "Mi aspetto che riesca a rendere per la qualità che ha e che riesca a diventare decisivo durante le partite. Oggi non è più un ragazzino, è un giocatore che deve fare la differenza". Spazio anche a Federico Chiesa, con il quale Mancini ha mantenuto i contatti: "Ho parlato con lui diverse volte, anche ultimamente. In questo momento non sta giocando, deve trovare la condizione, ma ha 29 anni e credo che possa tornare con noi al più presto".

Il discorso si è poi sviluppato su alcuni profili che potrebbero rappresentare risorse importanti per il futuro azzurro, raccontando la necessità di trovare un nuovo regista: "In questo momento non abbiamo un regista, non c'è un play". Una lacuna che potrebbe essere colmata attraverso la crescita dei giovani, pur ricordando che Tonali può ricoprire quel ruolo. Attenzione anche a Nicolò Tresoldi, attaccante sul quale il Ct ha avuto già modo di confrontarsi: "Lui deve sentire il fatto di giocare per l'Italia", Mancini ritiene che ci siano possibilità di convincerlo ma che la decisione finale spetterà al calciatore. Su Cisse, invece, il giudizio è ancora in fase di approfondimento: il giovane talento del Milan può ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo e il commissario tecnico vuole osservarlo direttamente.

Parole positive anche per Simone Lontani e Riccardo Cassano, giovanissimi talenti di Parma e Como. Del primo il tecnico azzurro ha apprezzato soprattutto la personalità e la crescita mostrata durante questo avvio di stagione. Su Cassano, invece, ha sottolineato le qualità da regista: "Lui è un ragazzino, ma è un regista di centrocampo, ha il gioco in testa".

Dopo la conferenza stampa, l'attenzione si sposta inevitabilmente sul campo. L'Italia affronterà la Francia a San Siro, prima di volare a Bruxelles per la sfida contro il Belgio, in programma domenica 15 novembre. Due partite che possono indirizzare il cammino degli azzurri in Nations League, ma servirà una nazionale capace di alzare ulteriormente il proprio livello.

La strada verso le semifinali è ancora aperta, ma il commissario tecnico ha già tracciato una direzione: costruire una squadra che possa guardare al futuro senza rinunciare alle ambizioni del presente.