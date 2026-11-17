La Commissione contro la violenza ha sanzionato i blancos per lo striscione emesso durante la sfida contro il Siviglia
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Sembra proprio che la questione Tebas e Negreira non conosca la parola fine. Gli ultimi a tenere accesa la vicenda sono stati recentemente i tifosi del Real Madrid, precisamente lo scorso 18 ottobre durante la sfida di campionato contro il Siviglia nel corso della quale da un settore dei padroni di casa è emerso uno striscione con il messaggio "Non è calcio, sono Tebas e Negreira" , in riferimento al presidente della Liga. Motivo per cui, nelle ultime ore, la Commissione ha deciso di intervenire.
Striscione contro Tebas, Real Madrid multato: "Carenza nelle misure di controllo"Il Real Madrid è stato multato di 3000 euro dopo che, durante la sfida di campionato dello scorso 18 ottobre contro il Siviglia, un gruppo di tifosi blancos ha esposto uno striscione contro Javier Tebas. Come hanno mostrato le immagini, sullo striscione c'era scritto il messaggio "Non è calcio, sono Tebas e Negreira", con tanto di cori contro il presidente de LaLiga. I nomi, inoltre, erano evidenziati con accesi colori rossoblù, un chiaro riferimento agli acerrimi rivali del Barcellona.
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Mentre i i Rojillos hanno dovuto pagare ben 30.000 euro di multa, i Verderones sono stati sanzionati non solo per le mancate doverose misure di controllo ma anche per l'attivazione di numerosi fumogeni e dispositivi pirotecnici sugli spalti durante le partite contro il Porto, il 14 ottobre, e il Feyenoord, il 21 dello stesso mese. Per un totale di 35 mila euro. Il Celta, dal suo canto, ha dovuto pagare 5000 euro di multa per aver violato il divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche nello stadio. Durante la partita contro la Juventus, disputata il 18 ottobre, un buon numero di tifosi era entrato con bicchieri di vetro.
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