Sembra proprio che la questione Tebas e Negreira non conosca la parola fine. Gli ultimi a tenere accesa la vicenda sono stati recentemente i tifosi del Real Madrid, precisamente lo scorso 18 ottobre durante la sfida di campionato contro il Siviglia nel corso della quale da un settore dei padroni di casa è emerso uno striscione con il messaggio "Non è calcio, sono Tebas e Negreira" , in riferimento al presidente della Liga. Motivo per cui, nelle ultime ore, la Commissione ha deciso di intervenire.

Striscione contro Tebas, Real Madrid multato: "Carenza nelle misure di controllo"

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Il Real Madrid è stato multato di 3000 euro dopo che, durante la sfida di campionato dello scorso 18 ottobre contro il, un gruppo di tifosi blancos ha esposto uno striscione contro Javier. Come hanno mostrato le immagini, sullo striscione c'era scritto il messaggio "Non è calcio, sono Tebas e Negreira", con tanto di cori contro il presidente de LaLiga. I nomi, inoltre, erano evidenziati con accesi colori rossoblù, un chiaro riferimento agli acerrimi rivali delNel rapporto, la Commissione ha anche denunciato "carenze nei controlli di accesso", sostenendo che il club madrileno non ha impedito l'introduzione e l'esposizione dello striscione in ben tre occasioni. Inoltre, al club di Florentinoè stato anche rimproverato l'assenza di comunicazione preventiva e del certificato che fosse stato realizzato con materiali ignifughi. Oltre al Real Madrid, anchesono state multate per la stessa ragione.

BRUXELLES, BELGIO - 28 NOVEMBRE: Il presidente della Liga, Javier Tebas, partecipa all'inaugurazione degli uffici della Liga presso l'ambasciata spagnola, il 28 novembre 2017 a Bruxelles, in Belgio. (Foto di Olivier Matthys/Getty Images)

Mentre i i Rojillos hanno dovuto pagare ben 30.000 euro di multa, i Verderones sono stati sanzionati non solo per le mancate doverose misure di controllo ma anche per l'attivazione di numerosi fumogeni e dispositivi pirotecnici sugli spalti durante le partite contro il Porto, il 14 ottobre, e il Feyenoord, il 21 dello stesso mese. Per un totale di 35 mila euro. Il Celta, dal suo canto, ha dovuto pagare 5000 euro di multa per aver violato il divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche nello stadio. Durante la partita contro la Juventus, disputata il 18 ottobre, un buon numero di tifosi era entrato con bicchieri di vetro.