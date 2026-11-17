A due settimane dalla tragica morte di Jesus de Miguel, morto dopo uno scontro di gioco con Jesus Owono, portiere dell'Andorra, la Segunda Division, campionato in cui militava l'attaccante del Tenerife, è ripartita tra le polemiche. Il Comitato Disciplinare della Federazione spagnola, infatti, ha punito l'estremo difensore con la massima sanzione disponibile: 12 giornate di squalifica. A non prenderla bene è stato Gerard Pique, azionista di maggioranza dell'Andorra, club coinvolto nell'accaduto, che sui propri social ha criticato pesantemente la decisione andando a favore di Owono, portando l'allenatore del Tenerife Alvaro Cervera a rispondere pubblicamente questo pomeriggio.

Il pensiero di Pique

Gerard Pique , direttamente coinvolto nella vicenda, ha affidato al suo account Tik Tok il proprio pensiero riguardo la dinamica d'impatto: ", entrambi guardando il pallone, e all'improvviso si scontrano. Uno dei due finisce sempre per avere la peggio. La sanzione deve essere per l'azione, non per le conseguenze. A me sembra che".

STOCCARDA, GERMANIA - 5 LUGLIO: Gli ex calciatori della nazionale spagnola Gerard Piqué (a sinistra) e Carles Puyol osservano dagli spalti durante la partita dei quarti di finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Germania, disputata il 5 luglio 2024 alla Stuttgart Arena di Stoccarda, in Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

L'ex difensore del Barcellona e della Nazionale spagnola ha poi fatto l'esempio di un episodio recente, punito diversamente: "Nello stesso weekend un giocatore dell'Albacete ha cercato di calciare il pallone e ha colpito alla testa uno del Sabadell. Per fortuna il ragazzo sta bene e le conseguenze non sono state fatali. Però è stata una squalifica di tre giornate. Noi umani spesso sentiamo il bisogno di incolpare qualcuno. La pena massima di 12 giornate è ingiusta".

🗣️ Cervera, entrenador del Tenerife, no entiende las declaraciones de Piqué



🤔 “Está en su papel”



➡️ “La acción de Owono se podría haber evitado”



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/f21Lu3Nk9e — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 17, 2026

La risposta di Cervera

Dall'altro lato della medaglia, invece, si trova l'allenatore del. Sconvolto come tutti i giocatori per la perdita del loro compagno di squadra, ha voluto rispondere alle parole di, in conferenza stampa alla vigilia della sfida dicontro il, sottolineando come l'intervento dinon sia frequente nei campi di calcio: "Penso che dovrebbe rivedere l'azione. Non ho parlato pubblicamente e non lo farò, ma penso che si sarebbe potuto evitare.".

SANTA CRUZ DE TENERIFE, SPAIN - NOVEMBER 07: L'allenatore del CD Tenerife, Alvaro Cervera, lascia il campo dopo un evento per rendere omaggio all'ex attaccante del CD Tenerife, Jesus de Miguel, allo Stadio Heliodoro Rodriguez Lopez il 7 novembre 2026 a Santa Cruz de Tenerife, Spagna. L'attaccante del Tenerife, Jesus de Miguel, è morto martedì all'età di 30 anni a causa di un arresto cardiaco dopo uno scontro durante una partita contro l'Andorra.. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Poi, sul ruolo di Pique, aggiunge: "Non ho visto il video di Piqué, ma ho sentito le dichiarazioni. Immagino che lui, in quanto maggiore azionista dell'Andorra, debba difendere i suoi giocatori e il suo club, ed è proprio quello che fa. Ha detto che le conseguenze sono punite e non l'azione, giusto? Nel mio ambiente immediato, al di fuori del calcio, ho sentito persone che hanno opinioni diverse su questi eventi".