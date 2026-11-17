L'ex difensore e azionista principale dell'Andorra aveva detto: "La sanzione deve essere per l'azione, non per le conseguenze. Owono non ha responsabilità"
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A due settimane dalla tragica morte di Jesus de Miguel, morto dopo uno scontro di gioco con Jesus Owono, portiere dell'Andorra, la Segunda Division, campionato in cui militava l'attaccante del Tenerife, è ripartita tra le polemiche. Il Comitato Disciplinare della Federazione spagnola, infatti, ha punito l'estremo difensore con la massima sanzione disponibile: 12 giornate di squalifica. A non prenderla bene è stato Gerard Pique, azionista di maggioranza dell'Andorra, club coinvolto nell'accaduto, che sui propri social ha criticato pesantemente la decisione andando a favore di Owono, portando l'allenatore del Tenerife Alvaro Cervera a rispondere pubblicamente questo pomeriggio.
Il pensiero di PiqueGerard Pique, direttamente coinvolto nella vicenda, ha affidato al suo account Tik Tok il proprio pensiero riguardo la dinamica d'impatto: "Sono due corpi che vanno a grande velocità in direzioni opposte, entrambi guardando il pallone, e all'improvviso si scontrano. Uno dei due finisce sempre per avere la peggio. La sanzione deve essere per l'azione, non per le conseguenze. A me sembra che quel provvedimento colpevolizzi Owono per conseguenze di cui non ha responsabilità".
L'ex difensore del Barcellona e della Nazionale spagnola ha poi fatto l'esempio di un episodio recente, punito diversamente: "Nello stesso weekend un giocatore dell'Albacete ha cercato di calciare il pallone e ha colpito alla testa uno del Sabadell. Per fortuna il ragazzo sta bene e le conseguenze non sono state fatali. Però è stata una squalifica di tre giornate. Noi umani spesso sentiamo il bisogno di incolpare qualcuno. La pena massima di 12 giornate è ingiusta".
La risposta di CerveraDall'altro lato della medaglia, invece, si trova l'allenatore del Tenerife Alvaro Cervera. Sconvolto come tutti i giocatori per la perdita del loro compagno di squadra, ha voluto rispondere alle parole di Pique, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Copa del Rey contro il Badajoz, sottolineando come l'intervento di Owono non sia frequente nei campi di calcio: "Penso che dovrebbe rivedere l'azione. Non ho parlato pubblicamente e non lo farò, ma penso che si sarebbe potuto evitare. Non credo sia un'azione che vediamo tutti i giorni, come sembra dire lui".
Poi, sul ruolo di Pique, aggiunge: "Non ho visto il video di Piqué, ma ho sentito le dichiarazioni. Immagino che lui, in quanto maggiore azionista dell'Andorra, debba difendere i suoi giocatori e il suo club, ed è proprio quello che fa. Ha detto che le conseguenze sono punite e non l'azione, giusto? Nel mio ambiente immediato, al di fuori del calcio, ho sentito persone che hanno opinioni diverse su questi eventi".
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