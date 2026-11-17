Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

Una nuova carriera, la più inaspettata, per Neil Warnock. L'ex allenatore inglese, oggi 77enne, ha deciso di mettersi in gioco in un mondo completamente diverso da quello del calcio, diventando il volto di una campagna pubblicitaria natalizia. Warnock è infatti stato scelto da The Famous Grouse, noto marchio scozzese di whisky, per diventare il primo "Chief of Socks", una sorta di responsabile e testimonial della nuova collezione realizzata in collaborazione con il brand svedese Happy Socks. Per l'occasione, l'ex allenatore ha partecipato a un vero e proprio servizio fotografico.

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La curiosa qualifica di Neil Warnock: 50 anni fa si era formato come podologo

Dietro questa insolita collaborazione, però, c'è un dettaglio del passato di Warnock, che prima di diventare uno degli allenatori più riconoscibili del calcio inglese aveva intrapreso un percorso di formazione come podologo, quasi cinquant'anni fa, qualifica che oggi si è rivelata utile per il suo nuovo incarico. Lo stesso Warnock, in un'intervista rilasciata al The Sun, ha scherzato sulla questione, spiegando di avere una certa esperienza nella cura dei piedi, maturata sia durante la formazione professionale sia nei tanti anni trascorsi sulle panchine, costantemente esposto al freddo dei campi inglesi.

L'ex tecnico ha iniziato l'intervista commentando con ironia questa nuova avventura, sottolineando come si tratti di una prima volta assoluta nella sua vita professionale: "Nella mia vita ho fatto diversi lavori, ma diventare modello come parte del mio nuovo ruolo di responsabile dei calzini è sicuramente una novità assoluta".

HUDDERSFIELD, INGHILTERRA - 20 SETTEMBRE: Neil Warnock, allenatore dell'Huddersfield Town, reagisce durante la partita di Sky Bet Championship tra Huddersfield Town e Stoke City al John Smith's Stadium il 20 settembre 2023 a Huddersfield, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Ha poi ricordato il proprio passato da podologo, spiegando di avere acquisito competenze che oggi tornano utili anche in questa curiosa collaborazione: "Avendo studiato la professione di podologo circa cinquant'anni fa, credo di saperne qualcosa sulla cura dei piedi".

Inoltre, l'esperienza maturata nel calcio, tra panchine e trasferte in condizioni climatiche spesso difficili, gli ha permesso inoltre di conoscere bene l'importanza di un buon paio di calzini: "Ho passato abbastanza anni a bordo campo al gelo per sapere quanto sia importante anche un buon paio di calzini. Questa nuova collezione di calze natalizie in edizione limitata è stata sottoposta al controllo di qualità Warnock e ha superato la prova".