La Norvegia ha completato una rimonta incredibile contro la Danimarca nell'ultima giornata del Gruppo 4, passando dal doppio svantaggio alla vittoria per 3-2, conquistando un posto nei quarti di finale della Nations League League A. Al Parken di Copenaghen è successo praticamente di tutto, con Erling Haaland ancora una volta protagonista assoluto e autore di una doppietta decisiva, grazie alla quale ha raggiunto quota 68 reti in 61 partite con la propria Nazionale. La Norvegia ha così raggiunto le altre qualificate ai quarti di finale: Francia, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Inghilterra, Spagna e Portogallo.

Danimarca-Norvegia 2-3: la partita e la rimonta di Haaland

L'inizio della partita è sembrato sorridere completamente ai padroni di casa, con la Danimarca che è partita con grande aggressività e ha trovato il vantaggio già all'11' minuto, quando Rasmus Hojlund ha approfittato di una situazione confusa tra difensore e portiere avversario, spingendo semplicemente la palla in rete. La squadra di Brian Riemer non si è accontentata e appena 3 minuti più tardi ha trovato anche il raddoppio, questa volta con Pierre-Emile Hojbjerg con un colpo di testa che sembrava aver indirizzato definitivamente la sfida.

PORTO, PORTOGALLO - 4 OTTOBRE: Erling Haaland della Norvegia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Norvegia all'Estadio do Dragao il 4 ottobre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Per la Norvegia è stato un colpo durissimo, soprattutto considerando l'importanza della partita. La qualificazione ai quarti di finale passava infatti proprio attraverso il risultato di Copenaghen e, in quel momento, la classifica premiava i danesi, ma i ragazzi di Solbakken non hanno mai smesso di provarci e infatti hanno trovato il gol che ha riaperto la gara al 37'. A spingere la palla in rete è stato il solito Erling Haaland, che ha sfruttato una situazione favorevole sotto porta e ha riportato i suoi in corsa prima dell'intervallo.

Caricamento post Instagram...

Nella ripresa la Norvegia ha preso sicurezza, mentre la Danimarca ha provato a difendere il vantaggio, con il risultato rimasto in bilico fino al minuto 83', quando Martin Odegaard ha trovato il gol del 2-2, superando Mads Hermansen e completando una rimonta difficile da immaginare a inizio gara. Il pareggio, tuttavia, non bastava ancora alla Norvegia per ottenere la qualificazione. Nei minuti finali entrambe le squadre hanno cercato l'episodio decisivo, e l'occasione è arrivata proprio allo scadere, con l'arbitro che ha assegnato un calcio di rigore per un netto fallo di mano ai norvegesi. Dal dischetto si è presentato, ovviamente, Haaland. L'attaccante del Manchester City non ha sbagliato, ha firmato il 3-2 al 96' e ha portato la sua Norvegia ai quarti di finale.