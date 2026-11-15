Erling Haaland, autore di una rete nella vittoria per 3-1 contro il Galles in Nations League, è stato interrogato sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il Manchester City, finito al centro di uno scandalo per numerose violazioni delle norme finanziarie della Premier League. Il club è stato giudicato colpevole per 114 delle 115 contestazioni iniziali, con il numero complessivo delle accuse successivamente salito a 130. Le contestazioni riguardano diverse categorie, tra cui la comunicazione delle informazioni finanziarie, i pagamenti a giocatori e allenatori, il rispetto delle regole UEFA e la collaborazione con gli investigatori del campionato inglese.

Le parole di Haaland sulle accuse al Manchester City

Il norvegese ha risposto alle domande del giornalista di TV 2 ripercorrendo le tappe del suo percorso calcistico, sottolineando come all'epoca fosse ancora lontano dal calcio dei grandi: "L'indagine riguarda il periodo dal 2009 al 2018. Nel 2009 giocavo nel Bryne Under 9, nel 2010 nell'Under 10 e nel 2011 nell'Under 11. Nel 2012 nell'Under 12 e nel 2013 nell'Under 13. Vogliamo continuare? Non serve fare tutta la lista".

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 07 NOVEMBRE: Erling Haaland del Manchester City reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Nottingham Forest FC e Manchester City al City Ground il 7 novembre 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Ha poi proseguito spiegando le difficoltà nel commentare una vicenda di natura legale: "Questa è una domanda a cui faccio fatica a rispondere, perché si tratta di una battaglia legale. È una questione tra la Premier League e il Manchester City, che verrà esaminata da una commissione. Dovrei essere io a rispondere? Non ne sono davvero sicuro".

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Successivamente ha ammesso di non conoscere a fondo i dettagli del procedimento: "Immagino che prima o poi arriveranno delle risposte, ma non so quando. Non ho letto molto sulla vicenda, a essere sincero. Sono concentrato sul cercare di rendere al meglio per il Manchester City, un club con cui ho firmato un contratto di 5 anni nel 2022 e un nuovo accordo di 9 anni e mezzo alla fine del 2024. Penso che questo dica tutto. Sono un giocatore del City e sono incredibilmente felice qui".

Infine il giornalista ha provato a capire se la situazione societaria potesse influenzare le sue valutazioni sul futuro ma, anche in questo caso, il norvegese ha ribadito la propria posizione senza lasciare spazio a interpretazioni soggettive: "Capisco che vogliate ottenere un titolo, ma come ho già detto ho firmato un contratto a lungo termine nel 2024. Direi che nel 2022 ho fatto un'ottima scelta andando al City. Possiamo essere tutti d'accordo su questo. Non sarò io a dirlo, ma basta guardare i trofei che ho vinto e come sono cresciuto dentro e fuori dal campo".