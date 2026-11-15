Il derby toscano non tradisce le attese. Il 24 settembre 2019, all'Arena Garibaldi, Pisa ed Empoli si affrontano nella quinta giornata di Serie B in una partita destinata a rimanere nella memoria dei tifosi. Novanta minuti non bastano per raccontare tutto: servono cinque gol, due pareggi in extremis e un ultimo colpo quando ormai sembra finita. L'Empoli passa due volte in vantaggio con Leonardo Mancuso, ma il Pisa trova sempre la forza di rialzarsi grazie alla doppietta di Michele Marconi. Quando anche il 2-2 sembra ormai il risultato definitivo, Davide Frattesi si prende la scena e firma il 3-2 al 95'. Una conclusione che gela l'Arena Garibaldi e regala agli azzurri tre punti pesantissimi. Per il Pisa, invece, resta l'amarezza di una sconfitta arrivata dopo una partita giocata senza paura, davanti a oltre novemila spettatori.

Mancuso e Marconi, il derby si accende già nel primo tempo

Le premesse sono quelle di una sfida equilibrata. Pisa edarrivano all'appuntamento con otto punti ciascuna e senza aver ancora conosciuto la sconfitta in campionato. Da una parte i nerazzurri di Luca D'Angelo, protagonisti di un avvio sorprendente dopo la promozione dalla Serie C; dall'altra l'Empoli di Cristian Bucchi, costruito per tornare immediatamente in Serie A. Nessuna delle due vuole lasciare punti per strada, soprattutto in una partita che per la rivalità territoriale ha un significato particolare. L'avvio conferma subito le aspettative. Il Pisa prova a sfruttare il fattore campo e al 10' costruisce la prima grande occasione: Minesso serve, che lascia partire una conclusione violenta verso la porta. Brignoli risponde con un intervento decisivo e devia in calcio d'angolo.

EMPOLI, ITALIA – 16 FEBBRAIO: Gennaro Tutino dell'Empoli FC durante la partita di Serie B tra Empoli FC e Pisa allo Stadio Carlo Castellani, il 16 febbraio 2020 a Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

L'Empoli non resta a guardare e replica con La Gumina, che da posizione ravvicinata non riesce a superare Gori. Poco dopo è ancora il Pisa a rendersi pericoloso, con Fabbro, ma Brignoli si conferma attento. La partita è vivace, con continui ribaltamenti di fronte e poche pause. A rompere l'equilibrio ci pensa Mancuso al 40'. L'attaccante dell'Empoli trova lo spazio per calciare dal limite e lascia partire una conclusione potente che non dà scampo a Gori. Gli ospiti passano in vantaggio proprio quando il primo tempo sembra ormai vicino alla conclusione. Ma il Pisa ha un'altra risposta in serbo. Al 46', nel recupero, Marconi si fa trovare pronto sotto porta e firma l'1-1. Una rete pesantissima, che permette alla squadra di D'Angelo di andare negli spogliatoi senza aver accusato il colpo.

Mancuso colpisce ancora, Marconi tiene in piedi il Pisa

La ripresa riparte con lo stesso copione.cerca di gestire maggiormente il pallone, mentre il Pisa continua a giocare con personalità, affidandosi alla fisicità e alla presenza di Marconi in avanti. D'Angelo prova a cambiare qualcosa inserendo Pinato al posto di Minesso e, poco dopo, Masucci per Fabbro. Bucchi risponde con, chiamato a dare freschezza alla manovra. Il risultato, però, non si sblocca. L'Empoli prova ad amministrare il vantaggio, ma il Pisa non smette di crederci. I minuti scorrono e la partita sembra avviarsi verso una conclusione favorevole agli ospiti. All'88' arriva il momento che sembra poter chiudere definitivamente il derby. Mancuso trova ancora la porta e firma il 2-1. È la sua seconda rete della serata, un colpo che sembra spegnere le speranze nerazzurre. L'attaccante si conferma decisivo e permette alla squadra di Bucchi di mettere nuovamente la testa avanti.

EMPOLI, ITALIA – 16 FEBBRAIO: Davide Frattesi dell'Empoli FC durante la partita di Serie B tra Empoli FC e Pisa allo Stadio Carlo Castellani, il 16 febbraio 2020 a Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Ma all'Arena Garibaldi non è ancora finita. Il Pisa si riversa in avanti e cerca disperatamente il pareggio. L'Empoli prova a difendere il risultato, ma al 93' arriva l'episodio che cambia nuovamente tutto. Brignoli commette un errore in fase di rinvio e consegna il pallone agli avversari. Marconi non deve fare altro che approfittarne e depositare in rete. È il 2-2. L'Arena esplode, i nerazzurri recuperano ancora una volta lo svantaggio e l'attaccante firma la sua doppietta personale. Per il bomber pisano è il settimo centro nelle prime cinque giornate di campionato. Sembra il finale perfetto per una squadra che non ha mai smesso di lottare.

Frattesi al 95', l'ultimo colpo gela l'Arena Garibaldi

Il pareggio sembra ormai scritto. Mancano pochissimi secondi al triplice fischio e le due squadre hanno speso tantissimo, sia dal punto di vista fisico sia mentale. Ilha appena trovato il 2-2, mentredeve fare i conti con la delusione per aver visto sfumare nuovamente il vantaggio. Eppure, proprio quando tutto lascia pensare che il derby possa chiudersi in parità, arriva l'ultimo colpo. L'Empoli si riversa in avanti e trova una nuova occasione. La palla arriva a Davide, che si presenta in zona centrale e non ci pensa due volte. La conclusione è precisa e potente: il pallone termina sotto la traversa, dove Gori non può arrivare. È il 95', il risultato cambia ancora e gli ospiti si ritrovano nuovamente avanti. Questa volta, però, non c'è più tempo per un'altra rimonta. Il 3-2 resiste fino al fischio finale e consegna all'Empoli una vittoria incredibile.

PISA, ITALIA – 24 SETTEMBRE: Davide Frattesi dell'Empoli FC esulta dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie B tra AC Pisa ed Empoli all'Arena Garibaldi, il 21 settembre 2019 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Frattesi diventa l'uomo copertina di una serata che sembrava destinata a essere ricordata soprattutto per le doppiette di Mancuso e Marconi. Il centrocampista, arrivato in prestito dal Sassuolo, trova il guizzo decisivo nel momento più importante e permette alla squadra di Bucchi di portare a casa un successo che vale molto più dei tre punti. Per il Pisa è una beffa difficile da digerire: i nerazzurri hanno recuperato due volte lo svantaggio, ma non sono riusciti a difendere il pareggio negli ultimi istanti. La cronaca della serata viene raccontata anche dai numeri: oltre novemila spettatori all'Arena Garibaldi, cinque reti e una partita rimasta in bilico fino all'ultimo pallone.

Un derby da ricordare: l'Empoli esulta, il Pisa resta con l'amaro in bocca

La vittoria permettedi proseguire il proprio percorso nelle zone alte della classifica e di confermare le ambizioni di una squadra costruita per lottare per la promozione. La formazione didimostra di avere qualità offensive e carattere, ma anche qualche fragilità nella gestione dei momenti decisivi. Subire due rimonte in una stessa partita non è un dettaglio da poco. Eppure, gli azzurri riescono a trovare la forza per ripartire e a conquistare il risultato proprio quando sembra sfuggito. Dall'altra parte, il Pisa esce sconfitto ma riceve comunque gli applausi per una prestazione generosa. La squadra diconferma quanto di buono mostrato nelle prime giornate, giocando alla pari contro una delle formazioni più attrezzate del campionato. Marconi è ancora una volta protagonista, con due reti che sembrano poter regalare almeno un punto ai nerazzurri. L'errore diriapre la partita e accende l'entusiasmo dell'Arena, ma il gol di Frattesi spegne tutto in pochi istanti.