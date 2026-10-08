Gian Piero Gasperini si racconta tra calcio, vita quotidiana e obiettivi futuri. Il tecnico della Roma, intervistato dal Corriere della Sera nella sua nuova veste di vignaiuolo, ha parlato anche dell’esperienza nella Capitale, soffermandosi con ironia sulle abitudini della città e sulle prospettive della squadra giallorossa. Due aspetti diversi, ma che restituiscono il ritratto di un allenatore impegnato ad ambientarsi in una nuova realtà senza perdere di vista le ambizioni sportive.

Gasperini e la vita a Roma

"Rispetto alle esperienze che ho vissuto in precedenza, qui mi sono trovato in un contesto decisamente differente. La città, comunque, ha tanti aspetti piacevoli. C’è soltanto una questione con cui devo fare i conti ogni giorno: la gastronomia romana. Piatti come la carbonara sono una tentazione continua e, se non faccio attenzione, rischio di prendere troppo peso".

Una battuta che mostra il lato più leggero dell’allenatore piemontese, alle prese con le tentazioni culinarie di una città famosa anche per la propria tradizione gastronomica. L’inserimento nella Capitale rappresenta una nuova sfida per Gasperini, chiamato a costruire un percorso ambizioso alla guida dei giallorossi.

Il tema centrale, però, resta quello dei risultati e della possibilità di riportare la Roma ai vertici del calcio italiano. Il tecnico non nasconde le aspirazioni del club e individua nello scudetto il traguardo da raggiungere attraverso il lavoro e una crescita progressiva. Il progetto prevede inizialmente un orizzonte di tre anni, ma la volontà è quella di non escludere sviluppi più rapidi.

TORINO, ITALIA - 14 SETTEMBRE: l’allenatore dell’AS Roma Gian Piero Gasperini festeggia la vittoria al termine della partita di Serie A tra Torino FC e AS Roma, disputata allo Stadio Olimpico Grande Torino il 14 settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Roma, il sogno scudetto è vivo

"Abbiamo programmato il nostro cammino pensando di poter arrivare al titolo nel giro di tre stagioni. Se dovessimo riuscire a centrare il risultato in anticipo, sarebbe certamente una grande soddisfazione. Sappiamo, però, che ci aspetta un percorso impegnativo, nel quale non mancheranno momenti favorevoli e fasi più complicate. Nel calcio non si procede sempre con lo stesso ritmo e bisogna essere capaci di reagire agli imprevisti. Se riusciremo a superare gli ostacoli nel modo giusto, potremo vedere fin dove saremo in grado di arrivare".

Gian Piero #Gasperini al CorSera: “Il nostro piano prevedeva di arrivare allo Scudetto in 3 anni, ma non ci dispiacerebbe anticipare…”. #ASRoma pic.twitter.com/Lmu6dOufeN — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 8, 2026

Le parole di Gasperini delineano una strategia che unisce ambizione e prudenza. La Roma vuole puntare in alto, ma il tecnico sa che per trasformare il sogno scudetto in realtà serviranno continuità, solidità e la capacità di affrontare anche i momenti più difficili della stagione.