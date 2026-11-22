Le dichiarazioni del capitano dei Red Devils
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Al termine della stagione attualmente in corso, diversi calciatori potrebbero lasciare i rispettivi club e tra questi figura anche Bruno Fernandes, il quale veste la maglia del Manchester United. Il lusitano, infatti, potrebbe dire addio ai Red Devils ed alla Premier League a causa del suo contratto dato che scadrà alla fine di quest'annata. Da diverso tempo, si parla della trattativa riguardante il possibile rinnovo del giocatore che, da alcuni anni, indossa anche la fascia di capitano del club mancuniano. Tuttavia, sembra che le parti non abbiano ancora raggiunto un accordo. Recentemente, il classe 1994 ex Sporting Lisbona ha rilasciato un'intervista durante la quale ha parlato proprio di quest'argomento.
Bruno Fernandes: "Non sto trattando il rinnovo col Manchester United"Intervistato dagli inglesi di Sky Sport, Bruno Fernandes ha toccato diversi argomenti tra i quali spicca la situazione riguardante il rinnovo del contratto dato che il suo scadrà al termine della stagione. Le dichiarazioni dell'ex Udinese e Sampdoria: "Il Manchester United mi ha offerto un nuovo contratto. Quindi penso che loro vogliano la mia permanenza. Adesso, però, non ci sono trattative in corso con il club. Di quest'argomento ne ho parlato con loro al termine della scorsa stagione ed abbiamo iniziato questa in corso parlando del contratto. Proprio per la situazione che la squadra ed il club stanno vivendo, ho deciso di mettere da parte l'argomento".
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