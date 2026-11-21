Anfield è il primo ostacolo della nuova gestione Pochettino. Liverpool-Manchester United, in programma domenica 22 novembre 2026 alle 17:30, arriva subito dopo la sosta e mette alla prova la capacità degli ospiti di reagire al cambio di allenatore. I Reds, invece, vogliono dare seguito al successo sul Crystal Palace e consolidare la propria presenza nelle prime posizioni. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La distanza in classifica è di dieci punti, ma il ricordo dell’ultima visita dello United aggiunge un motivo d’interesse: nella scorsa stagione i Red Devils sono tornati a vincere su questo campo dopo un’attesa iniziata nel 2016. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Liverpool-Manchester United

, con calcio d’inizio alle. La copertura permetterà di seguire integralmente il confronto di Anfield. La telecronaca sarà affidata a. Per accedere alla visione televisiva occorre un abbonamento Sky che comprenda i contenuti sportivi dedicati alla Premier League.

La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky abilitati. NOW consentirà di guardare l’incontro sui dispositivi compatibili, comprese le smart TV supportate; Sky Go permetterà di seguire la diretta da computer, smartphone e tablet, secondo i contenuti inclusi nell’abbonamento. Chi sceglie lo streaming potrà quindi accedere alla stessa partita completa proposta dal canale televisivo, dal calcio d’inizio al fischio finale. È utile effettuare l’accesso in anticipo, così da controllare che l’evento sia disponibile sul proprio account.

Il momento del Liverpool

Ilarriva al confronto con, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Il quarto posto mantiene la squadra di Andoni Iraola nel gruppo di testa, mentre il bilancio di 14 gol segnati e dieci subiti racconta un percorso ancora da rendere più continuo. Il, ottenuto prima della pausa, ha restituito fiducia dopo la sconfitta europea in Turchia. Iraola ha apprezzato soprattutto la gestione della ripresa, quando i suoi hanno limitato meglio le iniziative avversarie. Per affrontare lo United servirà la stessa attenzione: la qualità offensiva dei mancuniani resta un pericolo anche in una stagione finora deludente.

LONDRA, INGHILTERRA - 8 NOVEMBRE: Florian Wirtz del Liverpool festeggia con il compagno di squadra Alexander Isak dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace e Liverpool a Selhurst Park, l’8 novembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il momento del Manchester United

Wirtz tra le linee, Mbeumo negli spazi: la chiave tattica

chiamato durante la sosta a sostituire Michael Carrick. Il nuovo allenatore eredita una squadra diciottesima con: una situazione che rende urgente ritrovare equilibrio e risultati. L’ultimo incontro, terminato, ha mostrato entrambe le facce dei Red Devils: risorse offensive importanti e una tenuta difensiva insufficiente. Pochettino ha avuto poco tempo per lavorare con il gruppo al completo, considerando gli impegni delle nazionali. La trasferta di Anfield offrirà dunque una prima indicazione sulla risposta della squadra, soprattutto nell’organizzazione senza pallone e nella protezione della difesa.Ilpotrebbe cercarealle spalle di, costringendo uno dei centrali dello United a uscire dalla linea. In quel caso, i movimenti didiventerebbero decisivi per attaccare lo spazio liberato, mentrepotrebbero allargare la difesa nei duelli con Mazraoui e Dalot.

Per lo United, una possibile via d’uscita passa da Bruno Fernandes, chiamato a ricevere oltre la pressione di Szoboszlai e Mac Allister. Le sue verticalizzazioni potrebbero premiare Mbeumo, con Diallo e Cunha pronti ad accompagnare le ripartenze. Le avanzate di Kerkez richiederanno quindi una copertura attenta sul lato sinistro dei Reds.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester United

dovrebbe confermareal centro dell’attacco, sostenuto da. A centrocampo restano favoriti. Gravenberch e Frimpong sono tornati ad allenarsi e puntano alla disponibilità; rimangono fuori Ekitiké, Leoni e Bradley.

Pochettino potrebbe ripartire dall’undici utilizzato contro l’Aston Villa, con Mazraoui, Yoro, Maguire e Dalot in difesa. Il rientro di Lisandro Martínez dalla squalifica e il recupero di Dorgu offrono alternative. Mbeumo dovrebbe guidare l’attacco, con Bruno Fernandes alle sue spalle.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak. Allenatore: Iraola.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Yoro, Maguire, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. Allenatore: Pochettino.

Orario e informazioni essenziali di Liverpool-Manchester United