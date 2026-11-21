Il derby di Siviglia è una delle partite più sentite di tutta la Liga, ma per Manuel Pellegrini il risultato del Gran Derby non può rappresentare l'unico obiettivo del Real Betis. Alla vigilia della sfida contro il Siviglia, il tecnico cileno ha chiarito le priorità della squadra, sottolineando come la qualificazione alle competizioni europee abbia un peso superiore rispetto alla conquista dei derby. Le due arrivano alla sfida in due situazioni differenti, con il Betis che occupa il quarto posto in classifica con 26 punti conquistati nelle prime 12 giornate, frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. La squadra di Pellegrini è pienamente coinvolta nella lotta per le posizioni che garantiscono l'accesso alla Champions League e vuole proseguire il proprio percorso positivo. Il Siviglia, invece, si trova al sesto posto con 18 punti, ben otto in meno rispetto ai rivali.

Siviglia-Real Betis: le parole di Pellegrini prima del Gran Derby

Intervenuto in conferenza stampa prima del match in programma al Ramón Sánchez-Pizjuán, Pellegrini non ha nascosto l'importanza della rivalità cittadina per i tifosi, ribadendo però la necessità di mantenere una continuità di risultati nel corso della stagione: "Se mi dite di vincere i derby e finire quindicesimo, preferirei non vincere e finire quarto per giocare in Champions League. È importante essere costanti per raggiungere gli obiettivi, e questo include cercare di vincere i derby perché sappiamo che è una partita diversa per tutti i tifosi".

DORTMUND, GERMANIA - 4 NOVEMBRE: I giocatori del Real Betis Balompié posano per una foto di squadra prima della partita della 4ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Borussia Dortmund e Real Betis Balompié al BVB Stadion Dortmund il 4 novembre 2026 a Dortmund, Germania. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Successivamente ha parlato dicendo che, in partite come questa, non esistono favoriti: "Più ti senti il ​​favorito, peggio è. Il calcio è lo sport più popolare al mondo perché presenta così tante variabili che non è facile individuare un favorito, fatta eccezione per le grandi squadre, anche se ci sono anche molte sorprese. È un derby tra due squadre in buona forma, tra il Siviglia che sta lottando per un posto in Europa e noi che stiamo andando bene in tutte e tre le competizioni".

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Infine Pellegrini ha invitato a non fare paragoni tra le due squadre: ", perché nei derby ci sono momenti e circostanze in cui. Entrambe le squadre stanno disputando una stagione, soprattutto il Siviglia rispetto alle annate precedenti. Anche noi abbiamo cercato di mantenere una certa regolarità nei risultati. La partita di domani, comunque,".