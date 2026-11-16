Il Manchester United riparte da Mauricio Pochettino. Dopo l'esonero di Michael Carrick, il club ha deciso di affidarsi all'allenatore argentino per provare a risollevare una squadra sprofondata al diciottesimo posto della Premier League. Una situazione complicata, che richiederà molto più di un semplice cambio in panchina.

Pochettino e il Manchester United: sarà rivoluzione?

Il nuovo United dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1, il modulo che ha accompagnatonelle sue migliori esperienze inglesi, soprattutto al. L'obiettivo sarà costruire una squadra aggressiva, capace di recuperare rapidamente il pallone e attaccare con grande verticalità. Pressing alto, intensità fisica e terzini offensivi saranno i principi fondamentali della nuova filosofia.

Il primo problema riguarda proprio l'intensità. In questa stagione il Manchester United è penultimo in Premier League per distanza percorsa, con una media di 112,5 chilometri a partita. Un dato che evidenzia quanto lavoro attenda il tecnico argentino. A centrocampo potrebbero diventare fondamentali Kobbie Mainoo e Carlos Baleba, due giocatori con caratteristiche adatte al calcio dinamico di Pochettino. Davanti a loro, Bruno Fernandes conserverebbe un ruolo centrale nella costruzione offensiva, con maggiore libertà di movimento tra le linee.

Il nuovo United potrebbe prendere ispirazione dal Tottenham di Kane e Son

LONDRA, INGHILTERRA - 9 GIUGNO: Mauricio Pochettino, allenatore del World XI, saluta i tifosi prima di Soccer Aid for UNICEF 2024 allo Stamford Bridge, il 9 giugno 2024 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Henry Browne/Getty Images)

Sulle fasce, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha potrebbero beneficiare di un sistema che privilegia velocità, inserimenti e attacchi agli spazi. Benjamin Šeško, invece, rappresenterebbe il riferimento centrale, chiamato non soltanto a segnare, ma anche a partecipare alla prima pressione sugli avversari. Un altro aspetto fondamentale sarà la valorizzazione dei giovani. Pochettino ha già dimostrato al Tottenham di saper sviluppare talenti come Harry Kane, Dele Alli e Son Heung-min.

All'Old Trafford potrebbe rilanciare Mainoo, Leny Yoro e Amad, costruendo un progetto tecnico meno dipendente dai singoli. Resta però il grande interrogativo del mercato. Gary Neville ha sottolineato la necessità di intervenire profondamente sulla rosa, soprattutto in difesa e a centrocampo. La sfida di Pochettino sarà restituire un'identità al Manchester United. Non basteranno i risultati immediati: serviranno organizzazione, continuità e una mentalità completamente diversa. Old Trafford aspetta da anni una vera rinascita. L'argentino avrà il compito di trasformare l'ennesima ripartenza in un progetto finalmente credibile e riportare il Manchester United sul tetto di Inghilterra.