Una corsa verso lo stadio insieme a una leggenda del club: è questa l'iniziativa con cui il Porto ha inaugurato la nuova partnership con Uber. L'accordo, annunciato nella giornata di oggi lunedì 16 novembre, punta a rendere più sostenibili gli spostamenti dei tifosi diretti al Dragao e sarà celebrato con un protagonista d'eccezione, Ricardo Quaresma. L'ex esterno portoghese salirà infatti al volante di un'auto personalizzata per accompagnare alcuni sostenitori fino allo stadio e regalare un momento speciale ai tifosi.

La partnership tra Porto e Uber

La collaborazione renderàil partner ufficiale per la mobilità del. L’intesa nasce dalla volontà di incoraggiare i tifosi a ridurre l’utilizzo dell’auto personale come mezzo utilizzato per raggiungere lo stadio, favorendo alternative più sostenibili all'ambiente. Una questione particolarmente importante per una società che si è posta l’obiettivo di tagliare del

A tal proposito, la responsabile dell'area sostenibilità del club Teresa Santos, ha dichiarato: "La mobilità delle migliaia di tifosi e visitatori che accogliamo è una dimensione fondamentale dell'esperienza allo Stadio do Dragao e anche della nostra strategia di sostenibilità. La partnership con Uber aggiunge una nuova alternativa all'ecosistema di mobilità che serve lo stadio e ci permette di continuare a sensibilizzare i nostri visitatori verso scelte più condivise e sostenibili".

Uber é o novo parceiro de mobilidade do FC Porto 💙



Juntos para para motivar adeptos a repensar deslocações 🔵⚪



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Quaresma al volante: l'iniziativa del Porto

Ricardo Quaresma guiderà un UberX personalizzato nelle zone del centro di Oporto, della Baixa e delle Antes, offrendo passaggi allo stadio ad alcuni tifosi. Per dare il via alla collaborazione, tra le 17:00 e le 20:30 della giornata di venerdì 20 novembre, in occasione della partita in Coppa di Portogallo tra Porto e Paredes,guiderà un UberX personalizzato nelle zone del centro di, della Baixa e delle Antes, offrendo passaggi allo stadio ad alcuni tifosi.

AMBURGO, GERMANIA - 2 DICEMBRE: L'ospite speciale Ricardo Quaresma estrae il cartellino C4 durante il sorteggio della fase finale di UEFA EURO 2024, tenutosi presso l'Elbphilharmonie il 2 dicembre 2023 ad Amburgo, in Germania. (Foto di Alexander Scheuber/Getty Images)

Per essere coinvolti nell’iniziativa, i sostenitori potranno farsi riconoscere indossando una maglia del Porto o una sciarpa con i colori della squadra. Chi verrà selezionato potrà salire a bordo insieme a un accompagnatore e condividere il tragitto con l’ex calciatore. L’auto sarà, infine, decorata dall’artista urbano portoghese Mr Dheo e continuerà a circolare per le strade della città per circa un mese, dando ovviamente visibilità alla collaborazione.