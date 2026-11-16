Nuova partnership per la mobilità sostenibile: l’ex attaccante porterà alcuni sostenitori allo stadio prima della sfida di Coppa
Quaresma, la qualità non passa di moda: l'ex Inter realizza un gol con la trivela
Una corsa verso lo stadio insieme a una leggenda del club: è questa l'iniziativa con cui il Porto ha inaugurato la nuova partnership con Uber. L'accordo, annunciato nella giornata di oggi lunedì 16 novembre, punta a rendere più sostenibili gli spostamenti dei tifosi diretti al Dragao e sarà celebrato con un protagonista d'eccezione, Ricardo Quaresma. L'ex esterno portoghese salirà infatti al volante di un'auto personalizzata per accompagnare alcuni sostenitori fino allo stadio e regalare un momento speciale ai tifosi.
La partnership tra Porto e UberLa collaborazione renderà Uber il partner ufficiale per la mobilità del Porto. L’intesa nasce dalla volontà di incoraggiare i tifosi a ridurre l’utilizzo dell’auto personale come mezzo utilizzato per raggiungere lo stadio, favorendo alternative più sostenibili all'ambiente. Una questione particolarmente importante per una società che si è posta l’obiettivo di tagliare del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030.
A tal proposito, la responsabile dell'area sostenibilità del club Teresa Santos, ha dichiarato: "La mobilità delle migliaia di tifosi e visitatori che accogliamo è una dimensione fondamentale dell'esperienza allo Stadio do Dragao e anche della nostra strategia di sostenibilità. La partnership con Uber aggiunge una nuova alternativa all'ecosistema di mobilità che serve lo stadio e ci permette di continuare a sensibilizzare i nostri visitatori verso scelte più condivise e sostenibili".
Quaresma al volante: l'iniziativa del PortoPer dare il via alla collaborazione, tra le 17:00 e le 20:30 della giornata di venerdì 20 novembre, in occasione della partita in Coppa di Portogallo tra Porto e Paredes, Ricardo Quaresma guiderà un UberX personalizzato nelle zone del centro di Oporto, della Baixa e delle Antes, offrendo passaggi allo stadio ad alcuni tifosi.
Per essere coinvolti nell’iniziativa, i sostenitori potranno farsi riconoscere indossando una maglia del Porto o una sciarpa con i colori della squadra. Chi verrà selezionato potrà salire a bordo insieme a un accompagnatore e condividere il tragitto con l’ex calciatore. L’auto sarà, infine, decorata dall’artista urbano portoghese Mr Dheo e continuerà a circolare per le strade della città per circa un mese, dando ovviamente visibilità alla collaborazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA