In vista delle prossime presidenziali della FIFA, il fronte anti-Infantino fatica a trovare un nome che possa unire: l'ultima idea è Luis Figo
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La UEFA è alla ricerca di un candidato credibile per sfidare Gianni Infantino nella corsa alla presidenza della FIFA e il nome scelto potrebbe essere proprio quello di Luís Figo. Secondo quanto riportato dal portale francese Foot Mercato, diversi dirigenti della confederazione europea stanno incoraggiando l'ex nazionale portoghese a presentare una nuova candidatura. Figo, che lavora per la UEFA nel ruolo di consulente, starebbe ricevendo il sostegno concreto di molti funzionari. La sua eventuale discesa in campo, tuttavia, non mette ancora d'accordo tutti i responsabili dell'organizzazione europea: il consenso attorno al suo profilo non è ancora unanime.
Figo, la prima candidatura arrivò nel 2015Per l'ex fuoriclasse portoghese non si tratterebbe di un debutto assoluto nelle dinamiche elettorali del calcio mondiale. Figo si era infatti già candidato alla presidenza della FIFA nel 2015, la prima esperienza diretta in una campagna elettorale ai massimi livelli. La conoscenza dei meccanismi interni alla UEFA, maturata attraverso l'attuale incarico di consulente, rappresenta un punto di forza agli occhi dei suoi sostenitori. Resta però da capire se questa spinta interna riuscirà a trasformarsi in un appoggio compatto da parte di tutta la confederazione, visto che al momento permangono posizioni diverse tra i vari dirigenti.
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Le controversie attorno a Gianni InfantinoIl tentativo di individuare un possibile sfidante nasce anche dal clima teso che ha caratterizzato gli ultimi mesi di mandato di Gianni Infantino. L'attuale presidente della FIFA è finito al centro di diverse controversie, a cominciare dalla sua proposta di vendere i Mondiali a investitori privati. A questo progetto si sono poi aggiunte pesanti accuse su un presunto ricevimento di milioni di euro in fondi non dichiarati.
Una serie di vicende delicate che ha alimentato il malcontento nei piani alti del calcio europeo e di altre confederazioni, spingendo diversi dirigenti a valutare seriamente l'ipotesi di sostenere Figo come alternativa.
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