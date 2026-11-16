La UEFA è alla ricerca di un candidato credibile per sfidare Gianni Infantino nella corsa alla presidenza della FIFA e il nome scelto potrebbe essere proprio quello di Luís Figo. Secondo quanto riportato dal portale francese Foot Mercato, diversi dirigenti della confederazione europea stanno incoraggiando l'ex nazionale portoghese a presentare una nuova candidatura. Figo, che lavora per la UEFA nel ruolo di consulente, starebbe ricevendo il sostegno concreto di molti funzionari. La sua eventuale discesa in campo, tuttavia, non mette ancora d'accordo tutti i responsabili dell'organizzazione europea: il consenso attorno al suo profilo non è ancora unanime.

Figo, la prima candidatura arrivò nel 2015

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Le controversie attorno a Gianni Infantino

Per l'ex fuoriclasse portoghese non si tratterebbe di un debutto assoluto nelle dinamiche elettorali del calcio mondiale.si era infatti già candidato alla presidenza dellanel 2015, la prima esperienza diretta in una campagna elettorale ai massimi livelli. La conoscenza dei meccanismi interni alla, maturata attraverso l'attuale incarico di consulente, rappresenta un punto di forza agli occhi dei suoi sostenitori. Resta però da capire se questa spinta interna riuscirà a trasformarsi in un appoggio compatto da parte di tutta la confederazione, visto che al momento permangono posizioni diverse tra i vari dirigenti.Il tentativo di individuare un possibile sfidante nasce anche dal clima teso che ha caratterizzato gli ultimi mesi di mandato di Gianni Infantino . L'attuale presidente dellaè finito al centro di diverse controversie, a cominciare dalla sua proposta di vendere ia investitori privati. A questo progetto si sono poi aggiunte pesanti accuse su un presunto ricevimento di milioni di euro in fondi non dichiarati.

MADRID, SPAGNA - 20 APRILE: Luis Figo, membro della Laureus Academy, partecipa alla conferenza stampa di calcio durante i Laureus World Sports Awards Madrid 2026 il 20 aprile 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Carlos Alvarez/Getty Images per Laureus)

Una serie di vicende delicate che ha alimentato il malcontento nei piani alti del calcio europeo e di altre confederazioni, spingendo diversi dirigenti a valutare seriamente l'ipotesi di sostenere Figo come alternativa.