Gareth Bale torna a far parlare di sé nel calcio spagnolo. L'ex grande ala del Real Madrid sarebbe infatti coinvolto nel progetto di un fondo d'investimento interessato ad acquistare il Siviglia, società storica della Liga che, come ben sappiamo, è alla ricerca di nuovi proprietari da mesi. Parallelamente, però, anche un gruppo di investitori sauditi avrebbe manifestato interesse per il club andaluso, aprendo la strada a quella che si intravede essere una grande corsa per l'acquisizione delle quote di maggioranza della società dei Rojiblancos.

Bale e il fondo interessato: una nuova pista per il Siviglia

Agustin Marco di

Gareth Bale avrebbe messo la propria esperienza al servizio di un progetto finaziario orientato al mondo dello sport e, in particolare, al calcio. Il ruolo della stella gallese, in particolare, sarebbe legato a un lavoro di consulenza per un fondo che punta a entrare nella proprietà del El Confidencial,avrebbe messo la propria esperienza al servizio di un progetto finaziario orientato al mondo dello sport e, in particolare, al calcio. Il ruolo della stella gallese, in particolare, sarebbe legato a un lavoro di consulenza per un fondo che punta a entrare nella proprietà del Siviglia

Secondo quanto riportato da

Dopo il tentativo fallito da Sergio Ramos, attraverso la holding della Five Eleven Capital, un'altra grande ex bandiera del leggendario Real Madrid degli anni '10 potrebbe quindi avere un importante ruolo nell'acquisizione della proprietà del club andaluso, che, nonostante una delicata situazione societaria, in campionato continua a lottare per un posto nelle coppe europee.

🔴💣🚨 ¡Informa El Confidencial!



‼️Millonarios árabes y GARETH BALE pujan por comprar el @SevillaFC por 500 millones.



‼️HC Ventures, firma saudí de los hermanos Syed y Juggernaut Capital Partners, están interesados en adquirir el equipo hispalense. #ZonaMixta pic.twitter.com/tgcTAvOt9A — Zona Mixta (@ZonaMixta__) November 16, 2026

Investitori sauditi interessati al club andaluso

Agustin Marco di

El Confidencial, infatti, anche gli investitori sauditi Mansoor e Haider Syed sarebbero interessati fino all'acquisto dell'85% delle azioni del club dei Rojiblancos.

Il fondo per cuiricopre un ruolo di consulenza, però, non sarebbe l'unico interessato all'acquisto delle quote di maggioranza del Siviglia. Sempre secondo quanto riportato da

SIVIGLIA, SPAGNA - 04 MAGGIO: Vista generale all'interno dello stadio prima della partita di LaLiga EA Sports tra il Sevilla FC e la Real Sociedad all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan il 04 maggio 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Secondo le stime del quotidiano sopracitato, il valore del Siviglia si attesterebbe sui 500 milioni di euro e, come specificato Samuel Silva di ABC de Sevilla, gli azionisti della società si aspettano di ricevere offerte non vincolanti entro metà dicembre. Una corsa a due che, considerando anche la precedente offerta (respinta, ma pur sempre sul tavolo) di Antonio Lappí e Fede Quintero, resta in realtà a tre, per un club storicamente di alto livello che, uscito da questo tunnel di instabilità finanziaria, punterà a rilanciare fortemente le proprie ambizioni.