L’ex stella del Real Madrid affianca un fondo interessato al club andaluso, mentre prosegue la ricerca di nuovi proprietari da parte del Siviglia
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Gareth Bale torna a far parlare di sé nel calcio spagnolo. L'ex grande ala del Real Madrid sarebbe infatti coinvolto nel progetto di un fondo d'investimento interessato ad acquistare il Siviglia, società storica della Liga che, come ben sappiamo, è alla ricerca di nuovi proprietari da mesi. Parallelamente, però, anche un gruppo di investitori sauditi avrebbe manifestato interesse per il club andaluso, aprendo la strada a quella che si intravede essere una grande corsa per l'acquisizione delle quote di maggioranza della società dei Rojiblancos.
Bale e il fondo interessato: una nuova pista per il SivigliaSecondo quanto riportato da Agustin Marco di El Confidencial, Gareth Bale avrebbe messo la propria esperienza al servizio di un progetto finaziario orientato al mondo dello sport e, in particolare, al calcio. Il ruolo della stella gallese, in particolare, sarebbe legato a un lavoro di consulenza per un fondo che punta a entrare nella proprietà del Siviglia.
Dopo il tentativo fallito da Sergio Ramos, attraverso la holding della Five Eleven Capital, un'altra grande ex bandiera del leggendario Real Madrid degli anni '10 potrebbe quindi avere un importante ruolo nell'acquisizione della proprietà del club andaluso, che, nonostante una delicata situazione societaria, in campionato continua a lottare per un posto nelle coppe europee.
Investitori sauditi interessati al club andalusoIl fondo per cui Gareth Bale ricopre un ruolo di consulenza, però, non sarebbe l'unico interessato all'acquisto delle quote di maggioranza del Siviglia. Sempre secondo quanto riportato da Agustin Marco di El Confidencial, infatti, anche gli investitori sauditi Mansoor e Haider Syed sarebbero interessati fino all'acquisto dell'85% delle azioni del club dei Rojiblancos.
Secondo le stime del quotidiano sopracitato, il valore del Siviglia si attesterebbe sui 500 milioni di euro e, come specificato Samuel Silva di ABC de Sevilla, gli azionisti della società si aspettano di ricevere offerte non vincolanti entro metà dicembre. Una corsa a due che, considerando anche la precedente offerta (respinta, ma pur sempre sul tavolo) di Antonio Lappí e Fede Quintero, resta in realtà a tre, per un club storicamente di alto livello che, uscito da questo tunnel di instabilità finanziaria, punterà a rilanciare fortemente le proprie ambizioni.
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