L'Andalusia si ferma, Siviglia trattiene il respiro. Sabato 21 novembre alle 18:30 il Ramón Sánchez Pizjuán ospiterà una delle partite più sentite e affascinanti dell'intero calcio spagnolo: il derby tra Siviglia e Real Betis, valido per la 13ª giornata de LaLiga. Una sfida che supera i confini dello sport e che ogni anno trasforma la città in un palcoscenico di emozioni, orgoglio e appartenenza. Per una settimana intera non si parla d'altro: nei bar, nelle piazze e nelle famiglie, ogni conversazione finisce inevitabilmente per ruotare attorno ai colori biancorossi o biancoverdi.

Eppure il fascino del derby non risiede soltanto nel presente. Ogni Siviglia-Betis porta con sé il peso di oltre un secolo di storia, popolato da campioni che hanno lasciato un segno indelebile nelle rispettive tifoserie. È proprio per questo che, in attesa del nuovo confronto sul campo, vale la pena immaginare una sfida parallela e altrettanto intrigante: quella tra le migliori formazioni all-time dei due club. Da una parte le leggende che hanno reso grande il Siviglia, dall'altra i simboli immortali del Betis. Un viaggio tra icone, imprese e giocatori che continuano a vivere nei racconti dei tifosi.

Il Siviglia dei campioni immortali

Tra i pali trova posto senza troppe discussioni, protagonista della splendida epoca europea del club e autore di parate rimaste nella memoria dei tifosi. Le sue prestazioni nelle notti continentali hanno contribuito a costruire una delle pagine più vincenti della storia del Siviglia. In difesa spazio asulla destra, probabilmente il miglior terzino mai passato da Nervión. Al centro trovano posto, due leader capaci di lasciare il segno in epoche differenti. Sulla corsia sinistra c'è invece, figura indimenticabile per il club e per tutto il calcio spagnolo. Una linea arretrata che unisce talento, leadership, carisma e un profondo legame con la storia sevillista.

A centrocampo la qualità non manca. Jesús Navas è il simbolo assoluto del club e il recordman di presenze con la maglia biancorossa. Parte largo, ma con la libertà di accentrarsi e creare superiorità. Con lui agiscono Ivan Rakitić, cervello e tecnica della squadra che conquistò l'Europa League, e José Antonio Reyes, altro figlio della cantera diventato un'icona del Siviglia. Un reparto che abbina classe, intensità e creatività. Senza dimenticare il forte senso di appartenenza che tutti e tre hanno sempre mostrato.

BUDAPEST, UNGHERIA - 31 MAGGIO: Ivan Rakitić e Jesús Navas del Siviglia FC sollevano il trofeo della UEFA Europa League dopo la vittoria della squadra nella finale della UEFA Europa League 2022/23 tra Siviglia FC e AS Roma, disputata il 31 maggio 2023 alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria. (Foto di Clive Rose/Getty Images)

Davanti trovano posto tre protagonisti di epoche diverse ma ugualmente indimenticabili. Frederic Kanouté, straordinario uomo gol e Pallone d'Oro africano nel 2007; Luis Fabiano, finalizzatore letale e trascinatore per diverse stagioni; e Davor Šuker, tra gli attaccanti più forti mai ammirati in Andalusia. Tre giocatori che hanno segnato centinaia di gol e lasciato un ricordo indelebile tra i tifosi del Sánchez Pizjuán. In panchina, a guidare questa selezione, non può che esserci Unai Emery, l'allenatore che ha trasformato il Siviglia in una macchina da coppe europee conquistando tre Europa League consecutive e scrivendo una pagina irripetibile della storia del club.

Il Real Betis tra fantasia, classe e sentimento

La porta del Betis appartiene a, autentica leggenda del club e punto di riferimento di una delle epoche più amate dai tifosi. Per anni è stato sinonimo di affidabilità e leadership, diventando uno dei simboli della storia biancoverde. In difesa trovano postosulla fascia sinistra, icona assoluta del calcio spagnolo, insieme a, protagonisti di stagioni che hanno contribuito a costruire il mito verdiblanco. Una linea arretrata ricca di personalità e fortemente legata all'identità del club, capace di rappresentare epoche diverse della storia del Betis.

A centrocampo emerge un mix di talento e personalità. Joaquín Sánchez, simbolo moderno del Betis, è il leader tecnico ed emotivo della squadra ideale. Accanto a lui agiscono Julio Cardeñosa, elegante regista capace di segnare un'epoca, e Finidi George, decisivo nella conquista della Copa del Rey del 2005. Completa il reparto Denílson, talento brasiliano che con le sue giocate spettacolari fece sognare il Benito Villamarín. Un centrocampo che unisce fantasia, qualità tecnica e giocatori rimasti nel cuore dei tifosi.

SIVIGLIA, SPAGNA - 4 GIUGNO: Joaquín Sánchez del Real Betis ringrazia i tifosi per il sostegno dopo la partita di LaLiga Santander tra Real Betis e Valencia CF, disputata il 4 giugno 2023 allo stadio Benito Villamarín a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

In attacco la scelta ricade su due autentiche leggende del club. Rubén Castro, miglior marcatore della storia del Betis e protagonista di numerose promozioni e salvezze, e Poli Rincón, bomber simbolo degli anni Ottanta e punto di riferimento per un'intera generazione di sostenitori biancoverdi. Due attaccanti diversi per caratteristiche, ma accomunati da un notevole fiuto del gol. A guidare questa selezione c'è Lorenzo Serra Ferrer, allenatore che più di altri ha saputo incarnare lo spirito verdiblanco, riportando il club ai vertici del calcio spagnolo e conquistando una storica Coppa del Re. Il suo nome resta ancora oggi tra i più amati nella storia del Betis.

Verso il derby: come arrivano Siviglia e Betis

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La sfida di sabato arriva in un momento particolarmente interessante per entrambe le squadre. Ildista vivendo una stagione positiva e continua a confermarsi una delle realtà più solide del campionato. I biancoverdi occupano ile arrivano al derby dopo il. Un risultato che ha ulteriormente consolidato il loro ottimo momento. Questo grazie a una rosa equilibrata, a diversi giocatori in un buon momento di forma e a una proposta di gioco che nelle ultime settimane ha portato risultati importanti. L'obiettivo europeo appare alla portata e il derby rappresenta un'occasione ideale per consolidare le proprie certezze e rafforzare ulteriormente le ambizioni di alta classifica.Il, al contrario, è alla ricerca di maggiore continuità. I biancorossi occupano ile sono reduci dallo, un risultato che ha lasciato sensazioni contrastanti. Gli uomini dihanno mostrato a tratti tutto il proprio potenziale. Tuttavia, non sono ancora riusciti a trovare quella regolarità necessaria per compiere un deciso salto di qualità. Il derby arriva quindi in un momento delicato ma potenzialmente decisivo. Una vittoria potrebbe dare nuova fiducia all'ambiente e rilanciare le ambizioni della squadra. Davanti al proprio pubblico, inoltre, il Sánchez Pizjuán è spesso diventato un fattore determinante nelle sfide più sentite. Anche questa volta il calore dei tifosi potrebbe recitare un ruolo fondamentale.

Molto dipenderà dagli uomini chiave e dalle scelte dei rispettivi allenatori. I numeri raccontano una stagione fin qui più regolare da parte del Betis, capace di trovare maggiore continuità sia nei risultati sia nelle prestazioni, ma il derby sivigliano è una partita che sfugge da sempre a ogni logica. Classifica, statistiche e stato di forma tendono a passare in secondo piano quando l'orgoglio cittadino entra in gioco e l'atmosfera sugli spalti raggiunge livelli straordinari. In sfide come questa, spesso sono i dettagli a fare la differenza: una giocata individuale, un episodio favorevole o semplicemente la capacità di gestire la pressione di una città intera che vive il derby con passione viscerale. Per questo motivo, ogni pronostico rischia di essere ribaltato dal campo.

Siviglia-Betis: la storia continua al Sánchez Pizjuán

Ogni generazione ha avuto il suo derby da ricordare. C'è chi racconta le sfide degli anni Settanta, chi ricorda le magie die chi conserva nella memoria le esultanze, le rimonte e le emozioni più recenti. È questo il segreto che rende unico il: la capacità di rinnovarsi continuamente senza mai perdere la propria identità. I protagonisti cambiano, gli allenatori passano, ma il significato della partita resta immutato.

Sabato 21 novembre saranno i giocatori del presente a scrivere una nuova pagina di questa rivalità centenaria. Il risultato durerà una stagione, forse qualche mese, ma immagini, episodi e racconti potrebbero entrare per sempre nella storia del derby andaluso. E mentre i tifosi continuano a discutere su quale sia la formazione all-time più forte tra le due squadre, una certezza rimane: quando si gioca Siviglia-Betis, il confine tra leggenda e realtà diventa più sottile che mai.