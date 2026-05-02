Marco Peluso

Tarantino di nascita e per scelta, sono laureando in Scienze della Comunicazione all'Università del Salento. Il calcio è il filo rosso che accompagna la mia storia. Da bambino trasformavo le partite a FIFA in telecronache improvvisate, senza immaginare che quel gioco avrebbe acceso un sogno. Oggi continuo a inseguirlo con la convinzione che le emozioni più grandi dello sport inizino sempre da una storia raccontata nel modo giusto.