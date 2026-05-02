Marco Peluso

ESCLUSIVA - Cois sulla Fiorentina: "Si può tornare in Europa. Atta è un grande colpo. E su Mastantuono..."
Sandro Cois racconta la Fiorentina tra passato e futuro: dalla sua esperienza in viola al nuovo progetto con Grosso e gli obiettivi europei
Tarantino di nascita e per scelta, sono laureando in Scienze della Comunicazione all'Università del Salento. Il calcio è il filo rosso che accompagna la mia storia. Da bambino trasformavo le partite a FIFA in telecronache improvvisate, senza immaginare che quel gioco avrebbe acceso un sogno. Oggi continuo a inseguirlo con la convinzione che le emozioni più grandi dello sport inizino sempre da una storia raccontata nel modo giusto.
Sandro Cois racconta la Fiorentina tra passato e futuro: dalla sua esperienza in viola al nuovo progetto con Grosso e gli obiettivi europei
Galli sul futuro azzurro: dalla scelta del nuovo CT alle difficoltà della Federazione, senza dimenticare il progetto del Milan di Amorim.
Damiano Zenoni in ESCLUSIVA analizza il futuro dell'Atalanta di Sarri, il mercato di Udinese e Parma e le sfide tra i grandi protagonisti del calcio mondiale
Fabrizio Biasin analizza il mercato dell’Inter, le scelte di Chivu e la corsa allo scudetto, con uno sguardo ai protagonisti del Mondiale.
Massimo Paganin analizza in esclusiva la stagione dell’Inter, elogia il lavoro di Cristian Chivu e commenta le strategie di mercato dei nerazzurri
Pasquale Luiso analizza la crisi del calcio italiano tra Mondiale mancato, Serie C in difficoltà e giovani ancora poco valorizzati.
Tre nazionali, tre percorsi diversi: il Mondiale 2026 sarà anche un test sulla crescita calcistica dei Paesi organizzatori
Luca Serafini commenta la situazione societaria del Milan, esponendo cosa servirebbe per risollevare il club da questa grave crisi
Rivalità storiche, stadi infuocati e partite indimenticabili: i dieci derby che hanno lasciato il segno nella stagione 2025/26
Alessandro Birindelli commenta la stagione della Juventus, del Pisa e della Pianese di cui è allenatore, raccontandoci del suo passato e delle sue ambizioni future
Dalla salvezza in Serie A alla retrocessione in C: errori, instabilità e delusioni dietro il crollo della Salernitana.
Mauro Bressan commenta le stagioni di Milan e Cagliari in vista del match di questa domenica, oltre ad un analisi su Como e Fiorentina
La finale di DFB-Pokal racconta anche la storia dei leader che hanno trasformato Bayern Monaco e Stoccarda in club simbolo.
L'Aston Villa evita la seconda maglia nera nella finale di Europa League contro il Friburgo
Il Genk continua a creare talenti per il calcio europeo grazie a scouting, vivaio e una strategia che valorizza i giovani fin da subito.
Stefano Lucchini commenta la stagione della Cremonese raccontando un po' della sua carriera e della sua vita
Il PSG cambia identità: meno superstar isolate, più sistema collettivo. Dembélé e Kvaratskhelia guidano la rivoluzione di Luis Enrique.
Arteta punta sul vivaio: Lewis-Skelly e Dowman simboli di un progetto che unisce identità e ambizione.
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Nel derby tra Arsenal e Fulham si sfidano due stadi simbolo di Londra e del calcio inglese: scopriamoli insieme