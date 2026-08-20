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C'è una città che per due settimane è pronta a diventare il centro del Mediterraneo. È Taranto, la città dei due mari, del Ponte Girevole, del Mar Piccolo e di una storia millenaria che il 21 agosto 2026 si troverà improvvisamente proiettata sul palcoscenico internazionale dello sport. Da quella sera fino al 3 settembre, il capoluogo ionico ospiterà i XX Giochi del Mediterraneo, una delle più importanti manifestazioni multisportive internazionali.

Il conto alla rovescia è ormai terminato. La cerimonia di apertura è fissata per domani venerdì 21 agosto alle ore 20 nello Stadio Erasmo Iacovone, mentre la manifestazione proseguirà fino alla cerimonia di chiusura del 3 settembre. Saranno quasi due settimane di gare, emozioni, medaglie e spettacolo, con competizioni distribuite tra Taranto e gli altri centri pugliesi coinvolti nell'organizzazione.

Per Taranto, dunque, non sarà semplicemente una manifestazione sportiva. Sarà una vetrina internazionale e, soprattutto, il punto di arrivo di un percorso di trasformazione urbana cominciato anni fa.

Le origini dei Giochi: un sogno nato sulle sponde del Mediterraneo

Per capire il significato dei Giochi del Mediterraneo bisogna tornare indietro al 1951, quando ad Alessandria d'Egitto si disputò la prima edizione della manifestazione. Erano presenti appena dieci Paesi e 734 atleti. Oggi, 75 anni dopo, la rassegna è diventata un appuntamento capace di riunire migliaia di sportivi provenienti da Europa, Africa e Asia.

L'idea alla base dei Giochi è sempre stata quella di utilizzare lo sport come strumento di dialogo e incontro tra i popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Una filosofia che ha accompagnato la manifestazione attraverso decenni di storia e che torna particolarmente significativa nell'edizione tarantina.

L'Italia ha già ospitato i Giochi a Napoli nel 1963, a Bari nel 1997 e a Pescara nel 2009. Taranto diventa così la quarta città italiana a organizzare la manifestazione, raccogliendo un'eredità importante e portandola nel cuore della Puglia.

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Ventisei Paesi e un programma ricchissimo

I numeri raccontano già la dimensione dell'evento: sono attesi, ai quali si aggiungerà Athletica Vaticana. L'Italia sarà la delegazione più numerosa, con 498 convocati, davanti a Turchia, Francia, Grecia, Algeria e Spagna

Il programma sportivo di Taranto 2026 abbraccia praticamente ogni dimensione dello sport. Sulle strutture pugliesi si sfideranno gli atleti dell'atletica leggera, del nuoto, dei tuffi, della pallanuoto e degli altri sport acquatici, insieme ai protagonisti di canottaggio, vela, canoa e kayak.

Grande spazio sarà dedicato agli sport di squadra, con il calcio maschile e femminile, la pallacanestro 3x3, la pallavolo e la pallamano, mentre il programma individuale comprenderà discipline come pugilato, judo, karate, taekwondo, lotta, scherma, tiro con l'arco, tiro a volo, sollevamento pesi, ginnastica artistica e ritmica.

Non mancheranno poi tennis, padel, badminton, ciclismo, equitazione e bocce, oltre alle altre discipline previste dal programma ufficiale. Una varietà che permetterà ai Giochi di coinvolgere un pubblico vastissimo e di portare la competizione in impianti e luoghi molto diversi tra loro.

Le gare non saranno concentrate esclusivamente nella città ionica. Taranto sarà il cuore della manifestazione, ma numerosi comuni pugliesi ospiteranno competizioni e delegazioni, trasformando l'intero territorio in un grande palcoscenico mediterraneo.

Le infrastrutture: una nuova Taranto per lo sport

Uno degli aspetti più importanti dell'appuntamento è rappresentato dall'eredità infrastrutturale. I Giochi hanno infatti accelerato una serie di interventi destinati a rimanere alla città anche dopo la conclusione della manifestazione.

Tra le opere più significative c'è il nuovo Stadio del Nuoto, pensato per ospitare le competizioni acquatiche e diventare una struttura moderna al servizio della cittadinanza. Accanto a esso è stato interessato da un importante intervento di adeguamento anche il Centro Tennis Magna Grecia, destinato ad accogliere otto campi e a diventare uno dei principali poli tennistici della manifestazione.

Anche gli impianti già esistenti sono stati interessati da lavori di riqualificazione. Il PalaMazzola, ad esempio, è stato rinnovato con interventi sull'accessibilità, sugli impianti tecnologici, sulla climatizzazione e sui servizi, mentre alla Villa Peripato è stato realizzato un nuovo campo per il basket 3x3, trasformando l'area della vecchia piscina in uno spazio dedicato allo sport urbano.

La trasformazione non riguarda però soltanto gli impianti. La città ha lavorato sulla viabilità e sui collegamenti con le strutture sportive, mentre il nuovo Parco Urbano della Salinella rappresenta uno degli interventi più importanti sul fronte della rigenerazione urbana: oltre cinque milioni di euro di investimento per creare uno spazio destinato allo sport, al tempo libero e alla socialità.

A completare il quadro ci sono gli interventi sulle aree urbane, sulle infrastrutture di servizio, sui parcheggi e sulle zone interessate dalle competizioni. L'obiettivo è quello di fare dei Giochi non una parentesi, ma un'accelerazione verso una Taranto più moderna, accessibile e attrezzata per ospitare grandi eventi.

Il nuovo Erasmo Iacovone, il cuore dei Giochi

Se c'è un luogo destinato più di ogni altro a rappresentare Taranto 2026, quello è lo Stadio Erasmo Iacovone.

Lo storico impianto della città è stato al centro di un profondo intervento di rifunzionalizzazione e adeguamento per raggiungere gli standard richiesti da una manifestazione internazionale. Il progetto ha interessato gli spalti, la copertura, i servizi e le aree destinate all'accoglienza, con l'obiettivo di restituire alla città uno stadio moderno e all'altezza del grande appuntamento. Il progetto comprende anche interventi sulla viabilità e sui parcheggi a servizio dell'impianto.

L'Iacovone non sarà soltanto un campo da calcio. Sarà il teatro delle due cerimonie ufficiali e ospiterà alcune delle partite più importanti del torneo calcistico, comprese le finali maschili e femminili. Il 21 agosto, alle 20, sarà proprio qui che Taranto 2026 prenderà ufficialmente vita; il 3 settembre, sempre allo Iacovone, calerà il sipario sulla manifestazione.

È difficile immaginare un simbolo più efficace della trasformazione della città: lo stadio che per generazioni ha rappresentato il calcio tarantino diventa il palcoscenico di un evento internazionale capace di portare in città migliaia di persone da tutto il Mediterraneo.

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Cerimonie e spettacolo: una festa lunga due settimane

Lo sport sarà naturalmente il protagonista, ma Taranto 2026 vuole essere anche un grande evento culturale. Le cerimonie di apertura e chiusura sono state affidate a G2 Eventi, con una precisa scelta artistica: non puntare esclusivamente sulle grandi star internazionali, ma valorizzare soprattutto le eccellenze artistiche pugliesi.

La cerimonia inaugurale del 21 agosto sarà costruita come una grande narrazione teatrale e accompagnerà il pubblico dentro la storia, la cultura e l'identità della Puglia. Tra gli artisti annunciati figurano Al Bano, Serena Brancale e Mietta, con quest'ultima chiamata a interpretare un inno del Mediterraneo composto appositamente per l'occasione.

La chiusura del 3 settembre avrà invece un'anima più festosa. Sul palco sono attesi i Rockin'1000, insieme all'Orchestra della Magna Grecia, in uno spettacolo pensato per trasformare il gran finale in una celebrazione collettiva dello sport e del Mediterraneo.

E non saranno soltanto lo Iacovone e gli impianti sportivi a vivere l'atmosfera dei Giochi. La città sarà animata da eventi collaterali, iniziative culturali e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere cittadini, tifosi e visitatori durante tutta la manifestazione.

Una città pronta a scrivere il futuro

Quando le luci dello Iacovone si accenderanno per l'ultima volta, il 3 settembre, Taranto saluterà gli atleti e le delegazioni del Mediterraneo, ma non chiuderà davvero il sipario. Da quel momento comincerà la sfida più importante: trasformare l'energia dei Giochi in un'eredità concreta per la città e per i suoi cittadini.

Per due settimane Taranto sarà stata osservata dal Mediterraneo intero. Il futuro sarà riuscire a fare in modo che quella luce non si spenga con l'ultima cerimonia, ma continui a illuminare la città anche oltre il 2026. “Embrace the Future” non sarà soltanto lo slogan dei Giochi: sarà l'orizzonte verso cui Taranto è chiamata a guardare.