Cucurella lo ha fatto davvero: si è tatuato la faccia di de la Fuente!

La federazione calcistica spagnola è già al lavoro per estendere il contratto del commissario tecnico Luis de la Fuente almeno fino al 2030. Lo ha annunciato lo stesso presidente, Rafael Louzán, in una intervista a RNE.

Comentó ayer Louzán en @RNEdeportes que ya están trabajando en la renovación de Luis de la Fuente. 🖊️



"Hasta 2030 o más allá" dijo.



Actualmente su contrato acaba en la EURO 2028. pic.twitter.com/m5m5GbTN6A — ⭐⭐ (@SeleccionRojita) August 20, 2026

La federazione spagnola al lavoro per rinnovare il contratto di de la Fuente

"È qualcosa che penso Luis si meriti e ci stiamo lavorando. Credo che già quando sono arrivato avremmo dovuto affrontare la questione di un rinnovo de la Fuente e tutta la sua squadra. Lui ci ha portato a questo grande successo. Quindi lavoreremo da ora, anzi lo stiamo già facendo, per prolungare il suo contratto.e anche oltre". Con queste parole Rafael Louzàn ha dichiarato che laè al lavoro per rinnovare e prolungare il contratto del tecnico che ha portato la Spagna alla vittoria delper lanella sua storia. L'intenzione della Spagna, quindi, per gli europei del 2028 e per il Mondiale del 2030 è di far rimanere de la Fuente sulla panchina della Roja.

STOCCARDA, GERMANIA - 5 GIUGNO: Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna, reagisce durante la semifinale di UEFA Nations League 2025 tra Spagna e Francia alla Stuttgart Arena, il 5 giugno 2025 a Stoccarda, in Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Per lui, del resto, il presidente della federazione non ha altro che elogi. Ed è arrivato a sottolineare come sia l'allenatore più vincente nella nazionale spagnola: "Probabilmente, in tutte le diverse categorie del calcio spagnolo, il primato spetta a Luis de la Fuente, e credo che la sua umiltà e la sua etica del lavoro ci abbiano portato a raggiungere questo successo insieme a una squadra di giocatori indimenticabile con questa nazionale che è la Spagna". Infine, il dirigente spagnolo ha parlato anche della finale del Mondiale del 2030.

La competizione sarà organizzata congiuntamente da Spagna, Portogallo e Marocco. E bisogna ancora decidere quale stadio ospiterà la partita più importante. Per Louzàn, però, la finale del Mondiale del centenario si dovrebbe giocare, senza dubbio, in Spagna: "Non avrebbe senso che nessun altro Paese ospitasse la finale di quel grande Mondiale".