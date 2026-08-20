Tijjani Reijnders cambia nuovamente maglia. Dopo appena una stagione al Manchester City, il centrocampista olandese lascerà l'Inghilterra e ripartirà dall'Arabia Saudita. È, infatti, ufficiale in queste ore il passaggio di Reijnders all'Al-Qadsiah, proprio a Khobar condividerà il campo con un altro grande ex Serie A come Mateo Retegui.

Reijnders riparte dall'Arabia Saudita, il Milan sorride

L'avrebbe sborsato una cifra intorno a 61 milioni di euro per portare in terra saudita. Quanto al contratto del centrocampista olandese, l'ex Milan avrebbe accettato un accordo quadriennale che gli permetterà di guadagnare più dinell'arco dei suoi quattro anni in Medio Oriente.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Tijjani Reijnders del Manchester City durante la partita di Premier League tra Manchester City e Aston Villa all'Etihad Stadium il 24 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Oltre a Manchester City e Reijnders, però, sorriderà anche il Milan. Secondo quanto riportato, infatti, i rossoneri riceveranno ben 14 milioni di euro dalla cessione dell'ex AZ-Alkmaar grazie ad una clausola inserita al momento della cessione del centrocampista olandese ai Citizens, secondo cui, in caso di cessione prima della fine del contratto con il City (fissato al 2030), il Milan avrebbe avuto diritto all’intero pacchetto di bonus previsto dall’accordo.

Il comunicato dell'Al-Qadsiah

Attraverso un comunicato ufficiale e un video sui propri canali social, l'ha reso noto l'arrivo discrivendo: "L'Al Qadsiah Club Company ufficializza l'ingaggio del centrocampista della nazionale olandese Tijjani Reijnders dal, aggiungendo ulteriore qualità ed esperienza alla rosa della prima squadra, in un momento in cui il club continua a puntare alla massima competizione. Centrocampista dotato di grande compostezza e tecnica,è noto per la sua capacità di controllare il ritmo di gioco, far progredire la palla e creare occasioni dalla zona centrale, offrendo al contempo una forte pericolosità in zona gol, qualità che aggiungono una nuova dimensione allo stile di gioco dell'".

Infine, il club saudita ha fatto un breve excursus della carriera dell'ex centrocampista rossonero raccontando: "Nell'estate del 2023, Reijnders si è trasferito al Milan, dove ha collezionato 104 presenze in due stagioni, segnando 19 gol. La sua stagione 2024/25 è stata particolarmente brillante, con 15 reti in tutte le competizioni, il premio di miglior centrocampista della Serie A e la vittoria della Supercoppa italiana, prima del suo trasferimento al Manchester City e della sua prima esperienza in Premier League. A livello internazionale, Reijnders ha esordito con la nazionale maggiore olandese nel settembre 2023 e da allora si è affermato come un elemento importante della squadra".