Prima di andare allo Sporting Lisbona, prima di diventare uno degli uomini di Arteta nella vittoria della scorsa Premier League, Victor Gyokeres era esploso al Coventry, nella Championship. In questa stagione, nella prima partita di campionato, ritroverà la sua ex squadra.

Gyokeres ritrova il suo Coventry City

Il, allenato dall'exFrank, èin Premier League. Gli Sky Blues hanno vinto il campionato di seconda divisione inglese, dominandolo, e conquistando la qualificazione con tre giornate di anticipo sulla chiusura del campionato. Una promozione cercata e meritata: il Coventry non tornava nella massima serie dalla. Ma la promozione gli Sky Blues l'avevano sfiorata anche nella stagione 2022-2023 quando la rosa di Mark Robins aveva fra i suoi attaccanti un promettente svedese: Victor

Il centravanti svedese è definitivamente esploso in Portogallo, allo Sporting Lisbona, dove è rimasto per due stagioni segnando 68 reti in 66 partite, di cui ben 39 in campionato nella sua seconda annata con la maglia dei Verdebianchi. E la scorsa stagione ha anche fornito delle buone prestazioni nella sua prima esperienza all'Arsenal di Arteta contribuendo con quattordici gol al trionfo dei Gunners in Premier League. Nel campionato che inizierà sabato ventuno, però, incontrerà la squadra che lo ha lanciato: il Coventry.

Viktor Gyokeres, Arsenal (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il classe 1998 approdò in questa squadra nel mercato invernale del 2021, dopo una serie di esperienze e prestiti non particolarmente impressionanti. Rimarrà con gli Sky Blues per due anni. Nella stagione 2021-2022 si conferma un ottimo prospetto mettendo a referto 18 reti in 47 presenze. Ma è in quella successiva che diventa davvero decisivo. Segna 21 reti e chiude la Championship secondo nella classifica dei marcatori. Ed è soprattutto grazie ai suoi gol che il Coventry arriva alla finale dei playoff di Championship. A conquistare la promozione, però, sarà il Luton Town che vincerà la lotteria dei rigori nonostante lo svedese metta a segno il suo tiro dal dischetto.