Dopo appena un anno e tanti infortuni, il centrocampista ex Juventus lascia ufficialmente il Monaco
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Un anno. Tanto è durata l'avventura di Paul Pogba nel Principato. Sembrava una favola da riscrivere, un'occasione d'oro per lasciarsi alle spalle i mesi bui e riprendersi il palcoscenico che conta. E invece, la realtà ha fatto di nuovo i conti con la sfortuna. Il club ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto: le strade si separano qui, in un clima che sa di occasione mancata ma anche di grande rispetto umano.
Una scommessa coraggiosa frenata dal fisicoQuando era sbarcato sulla Rocca nell'estate del 2025, dopo il ciclone giudiziario e la lunga squalifica per doping che aveva chiuso la sua seconda parentesi alla Juventus, in pochi non avevano sperato in un lieto fine. La classe non si discute, lo sappiamo tutti. Ma il campo, l'unico giudice inappellabile, è stato impietoso.
Solo 115 minuti giocati in tutta la passata stagione raccontano meglio di qualsiasi report medico il calvario vissuto dal centrocampista. Un ginocchio che fa i capricci, un fastidio alla coscia che torna a galla proprio durante il ritiro estivo in Inghilterra: il corpo ha detto basta, costringendolo a fermarsi sul più bello.
L'amarezza e il saluto di "La Pioche"Non è facile accettare che le cose vadano diversamente da come le avevi sognate. Lo stesso Thiago Scuro, direttore generale del club, lo ha ammesso senza filtri: "A nome del Club, desidero semplicemente ringraziare Paul; siamo molto felici di aver intrapreso questo percorso insieme. Al suo arrivo gli abbiamo spiegato che si trattava di una grande sfida , una scommessa audace e ambiziosa. Certamente, il risultato non è quello che speravamo, ma ciò non deve offuscare l'entusiasmo che ha accompagnato il suo ritorno al club, né il fatto che Paul, in questo periodo, abbia riscoperto il campo e il calcio professionistico", ha dichiarato il direttore generale dell'AS Monaco, sottolineando ciò che "ha portato nello spogliatoio, in particolare con i giovani" e "il suo atteggiamento esemplare".
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Quale futuro per Pogba?E adesso? A 33 anni, la domanda che tutti gli appassionati di calcio si pongono è inevitabile. Dove andrà a finire il suo talento? Si mormora già di MLS o di nuove piste esotiche, ma la verità è che prima di ogni trattativa di mercato, Paul dovrà fare i conti con se stesso e con la voglia bruciante di dimostrare che il campo non ha ancora visto l'ultimo capitolo della sua storia.
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