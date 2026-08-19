Un anno. Tanto è durata l'avventura di Paul Pogba nel Principato. Sembrava una favola da riscrivere, un'occasione d'oro per lasciarsi alle spalle i mesi bui e riprendersi il palcoscenico che conta. E invece, la realtà ha fatto di nuovo i conti con la sfortuna. Il club ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto: le strade si separano qui, in un clima che sa di occasione mancata ma anche di grande rispetto umano.

Una scommessa coraggiosa frenata dal fisico

Quando era sbarcato sulla Rocca nell'estate del 2025, dopo il ciclone giudiziario e la lunga squalifica per doping che aveva chiuso la sua seconda parentesi alla Juventus, in pochi non avevano sperato in un lieto fine. La classe non si discute, lo sappiamo tutti. Ma il campo, l'unico giudice inappellabile, è stato impietoso.

Solo 115 minuti giocati in tutta la passata stagione raccontano meglio di qualsiasi report medico il calvario vissuto dal centrocampista. Un ginocchio che fa i capricci, un fastidio alla coscia che torna a galla proprio durante il ritiro estivo in Inghilterra: il corpo ha detto basta, costringendolo a fermarsi sul più bello.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 9 AGOSTO: Paul Pogba dell'AS Monaco si riscalda prima della partita amichevole pre-campionato tra Liverpool e Monaco ad Anfield il 9 agosto 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Photo by Jan Kruger/Getty Images)

L'amarezza e il saluto di "La Pioche"

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Quale futuro per Pogba?