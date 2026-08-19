La suggestione Manchester United si spegne davanti alla volontà di Gavi: il centrocampista spagnolo avrebbe infatti scelto di continuare la propria storia con il Barcellona, nonostante le sirene dalla Premier League.

Barcellona, Gavi e il 'no' al Manchester United

Secondo quanto riportato dal The Mirror, ilavrebbe manifestato interesse per, individuandolo come possibile rinforzo per il centrocampo. Il club inglese sarebbe stato disposto ad investire circaper il classe 2004, ma la risposta del giocatore sarebbe stata netta: lo spagnolo non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il. Una posizione che rappresenta un ostacolo importante per qualsiasi eventuale trattativa e che conferma ildel centrocampista con il club catalano.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Gavi dell'FC Barcelona riconosce i tifosi mentre lascia il campo mentre viene sostituito durante la partita LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Gli infortuni e il rientro in campo

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Le ultime annate disono state fortemente condizionate dagli, partendo dal gravissimo stop delin seguito alla rottura dele il rientro graduale in campo: dopo essere sceso in campo nelle prime due giornate della, rispettivamente per 20 minuti contro il Maiorca e 45 contro il Levante, il centrocampista ha accusato nuovi. Il 23 settembre 2025 è stato sottoposto adper unainterno del ginocchio destro, che ha comportato uno stop per circa 4/5 mesi. Il ritorno è arrivato soltanto sul, nella sfida vinta pr 5-2 dal Barcellona contro il Siviglia: Gavi è entrato all'82' dopo 205 giorni dall'ultima presenza, ricevendo una calorosadal pubblico blaugrana del Camp Nou.Il bilancio della stagione racconta quindi soprattutto una lungaalla piena condizione. In Liga,ha chiuso con 11 presenze,e un assist, numeri inevitabilmente influenzati dal lungo stop, ma che lo spagnolo ha intenzione di invertire nel corso della stagione in procinto di iniziare: ilallo United apre ora una prospettiva precisa, con Gavi che vuole tornare ad essere unadel progetto blaugrana, lasciandosi alle spalle le annatedella sua giovane carriera.