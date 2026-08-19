Il centrocampista campione del mondo chiude le porte alla Premier League e giura amore al Barcellona: 'no' secco ai Red Devils
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La suggestione Manchester United si spegne davanti alla volontà di Gavi: il centrocampista spagnolo avrebbe infatti scelto di continuare la propria storia con il Barcellona, nonostante le sirene dalla Premier League.
Barcellona, Gavi e il 'no' al Manchester UnitedSecondo quanto riportato dal The Mirror, il Manchester United avrebbe manifestato interesse per Gavi, individuandolo come possibile rinforzo per il centrocampo. Il club inglese sarebbe stato disposto ad investire circa 35 milioni di sterline per il classe 2004, ma la risposta del giocatore sarebbe stata netta: lo spagnolo non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Barcellona. Una posizione che rappresenta un ostacolo importante per qualsiasi eventuale trattativa e che conferma il legame del centrocampista con il club catalano.
Gli infortuni e il rientro in campoLe ultime annate di Gavi sono state fortemente condizionate dagli infortuni, partendo dal gravissimo stop del 2023 in seguito alla rottura del crociato e il rientro graduale in campo: dopo essere sceso in campo nelle prime due giornate della Liga 2025/26, rispettivamente per 20 minuti contro il Maiorca e 45 contro il Levante, il centrocampista ha accusato nuovi problemi fisici. Il 23 settembre 2025 è stato sottoposto ad artroscopia per una lesione al menisco interno del ginocchio destro, che ha comportato uno stop per circa 4/5 mesi. Il ritorno è arrivato soltanto sul 15 marzo 2026, nella sfida vinta pr 5-2 dal Barcellona contro il Siviglia: Gavi è entrato all'82' dopo 205 giorni dall'ultima presenza, ricevendo una calorosa ovazione dal pubblico blaugrana del Camp Nou.
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Il bilancio della stagione racconta quindi soprattutto una lunga rincorsa alla piena condizione. In Liga, Gavi ha chiuso con 11 presenze, 573 minuti e un assist, numeri inevitabilmente influenzati dal lungo stop, ma che lo spagnolo ha intenzione di invertire nel corso della stagione in procinto di iniziare: il rifiuto allo United apre ora una prospettiva precisa, con Gavi che vuole tornare ad essere una pedina centrale del progetto blaugrana, lasciandosi alle spalle le annate complicate della sua giovane carriera.
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