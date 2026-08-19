Lunedì mattina è stato ritrovato il corpo di un uomo senza vita al Valley, stadio del Charlton Athletic: la polizia inglese ha subito aperto le indagini
Rice scopre della retrocessione del West Ham: la reazione in diretta
Giallo al Valley. Nelle ultime ore, è stato ritrovato un corpo senza vita all'interno dello stadio del Charlton Athletic, squadra londinese che milita attualmente in Championship (seconda divisione inglese). Il ritrovamento ha subito aperto le indagini della polizia portando il Charlton a informare pubblicamente sulla vicenda attraverso un comunicato stampa.
Il ritrovamento di un uomo senza vitaSecondo la ricostruzione di talkSPORT, nella giornata di lunedì mattina è stato ritrovato il cadavere di un uomo all'interno dello stadio del Charlton Athletic, il Valley. Il soggetto è stato subito dichiarato deceduto e gli agenti della polizia inglese sarebbero subito intervenuti sul luogo aprendo le indagini.
Il club londinese ha fatto sapere di star collaborando pienamente con le autorità, precisando che non c'è alcun elemento che suggerisca responsabilità da parte del Charlton. La società con sede nel borgo di Greenwich ha inoltre espresso le proprie condoglianze alla famiglia e alle persone vicine alla vittima, chiedendo di rispettarne la privacy.
Il comunicato del CharltonAll'interno di una nota ufficiale, il Charlton ha informato sul caso scrivendo: "La polizia è intervenuta oggi allo stadio in seguito a un incidente avvenuto nelle prime ore di lunedì mattina. Un uomo è purtroppo deceduto sul posto. La morte è tuttora oggetto di indagine. Chiunque abbia informazioni o abbia assistito all'accaduto è pregato di contattare la polizia al numero 101, citando il riferimento 2809/18AUG".
Charlton Athletic have confirmed the discovery of a deceased individual at The Valley on Tuesday morning.— The92Bible (@The92Bible) August 18, 2026
Charlton released this statement:
“Police were called to the stadium today after an incident that occurred in the early hours of Monday morning. A male was sadly… pic.twitter.com/aa6wGvT1UU
Infine, il club ha chiuso il comunicato esprimendo il proprio cordoglio, precisando di star collaborando con le autorità: "Tutti noi del Charlton Athletic desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze e la nostra più profonda vicinanza alla famiglia, agli amici e ai cari della persona scomparsa in questo momento incredibilmente difficile. Il club continua a collaborare con le autorità nelle loro indagini e chiede cortesemente che venga rispettata la privacy delle persone coinvolte. Non vi è alcun indizio di illecito da parte del club. Il Charlton Athletic desidera inoltre ringraziare il proprio staff per la professionalità dimostrata nel gestire una situazione particolarmente difficile e dolorosa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA