Giallo al Valley. Nelle ultime ore, è stato ritrovato un corpo senza vita all'interno dello stadio del Charlton Athletic, squadra londinese che milita attualmente in Championship (seconda divisione inglese). Il ritrovamento ha subito aperto le indagini della polizia portando il Charlton a informare pubblicamente sulla vicenda attraverso un comunicato stampa.

Il ritrovamento di un uomo senza vita

Secondo la ricostruzione di talkSPORT, nella giornata di lunedì mattina è stato ritrovato il cadavere di un uomo all'interno dello stadio del, il Valley. Il soggetto è stato subito dichiarato deceduto e gli agenti della polizia inglese sarebbero subito intervenuti sul luogo aprendo le indagini.

LONDRA, INGHILTERRA - 9 AGOSTO: Harvey Knibbs del Charlton Athletic festeggia il primo gol della sua squadra con tifosi e compagni durante la partita di Sky Bet Championship tra Charlton Athletic e Watford allo stadio The Valley il 9 agosto 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di James Fearn/Getty Images)

Il club londinese ha fatto sapere di star collaborando pienamente con le autorità, precisando che non c'è alcun elemento che suggerisca responsabilità da parte del Charlton. La società con sede nel borgo di Greenwich ha inoltre espresso le proprie condoglianze alla famiglia e alle persone vicine alla vittima, chiedendo di rispettarne la privacy.

Il comunicato del Charlton

Charlton Athletic have confirmed the discovery of a deceased individual at The Valley on Tuesday morning.



Charlton released this statement:



“Police were called to the stadium today after an incident that occurred in the early hours of Monday morning. A male was sadly… pic.twitter.com/aa6wGvT1UU — The92Bible (@The92Bible) August 18, 2026

All'interno di una nota ufficiale, ilha informato sul caso scrivendo: "La polizia è intervenuta oggi allo stadio in seguito a un incidente avvenuto nelle prime ore di lunedì mattina.sul posto. La morte è tuttora. Chiunque abbia informazioni o abbia assistito all'accaduto è pregato di contattare la polizia al numero 101, citando il riferimento 2809/18AUG".

Infine, il club ha chiuso il comunicato esprimendo il proprio cordoglio, precisando di star collaborando con le autorità: "Tutti noi del Charlton Athletic desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze e la nostra più profonda vicinanza alla famiglia, agli amici e ai cari della persona scomparsa in questo momento incredibilmente difficile. Il club continua a collaborare con le autorità nelle loro indagini e chiede cortesemente che venga rispettata la privacy delle persone coinvolte. Non vi è alcun indizio di illecito da parte del club. Il Charlton Athletic desidera inoltre ringraziare il proprio staff per la professionalità dimostrata nel gestire una situazione particolarmente difficile e dolorosa".