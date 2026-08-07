In questo periodo di calciomercato le storie di famiglia s'intrecciano: mentre Trevoh si accasa al Como, il fratello Nathaniel Chalobah - vecchia conoscenza della Serie A - trova un accordo con il Charlton Athletic, club neopromosso in Championship.

In Italia ha collezionato solo 9 presenze e 1 gol con la maglia del Napoli, prima delle tante esperienze in Inghilterra tra Chelsea, Watford, Fulham e West Bromwich. Svincolato dallo Sheffield Wednesday dopo la retrocessione degli Owls in League One, il centrocampista ha firmato fino al giugno 2027 per restare nella seconda serie inglese e contribuire con la propria esperienza.

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Nuova opportunità ed ancora in Championship

Fin dall'inizio della preseason, Nathaniel si è allenato con il Charlton - come confermato dal comunicato ufficiale del club - scendendo in campo anche nelle amichevoli giocate dagli Addicks contro Colchester United e Reading.

Dopo il periodo di prova superato con successo, è arrivata la firma sul contratto. "Sono davvero felice di essere qui. Mi alleno da un po' con il gruppo ed è un ottimo ambiente. Non vedo l'ora che inizi la stagione per metterci al lavoro", ha dichiarato il calciatore subito dopo la sigla, aggiungendo: "Cercherò di portare la mia esperienza non solo ai giovani, ma a tutto il club, per provare a raggiungere gli obiettivi prefissati".

BURTON-UPON-TRENT, INGHILTERRA - 4 OTTOBRE: Nathaniel Chalobah e Nathan Holgate dell'Inghilterra Under 21 sorridono durante una sessione di allenamento al St Georges Park il 4 ottobre 2016 a Burton-upon-Trent, Inghilterra. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

Anche il manager Nathan Jones ha accolto con entusiasmo l'arrivo del classe '94: "Siamo lieti di ingaggiare Nathaniel, che è stato con noi nelle ultime settimane dimostrando una grande voglia di sposare il progetto. Porta con sé un grande bagaglio di esperienza tra Championship e categorie superiori".

A fargli eco sono state le parole del direttore generale James Rodwell: "Siamo felici dell'accordo. Nathaniel vanta oltre 270 presenze tra Premier League, Serie A e Championship, oltre a una qualità tecnica che gli ha permesso di giocare sempre ad alti livelli. Rinforzare il centrocampo era un nostro obiettivo primario: Nathaniel aggiunge valore e profondità in quella zona di campo. Essendosi già integrato benissimo nel gruppo, siamo entusiasti di vedere l'impatto che potrà avere in squadra".