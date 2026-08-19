La vicenda riporta alla luce uno dei capitoli più controversi della Liga e della gestione Abdullah Al Thani. La sanzione arriva oggi, ma affonda le radici nella stagione 2019/20, quando il Malaga finì sotto esame per le proprie dichiarazioni finanziarie.

Malaga, la contestazione sul costo della rosa e il percorso giudiziario

Secondo quanto riportato dai principali quotidiani iberici, la sanzione nasce dalla verifica dei costi della rosa delper la stagionee, stando agli atti giudiziari, il costo effettivo della plantilla risultò superiore dirispetto a quanto comunicato dal club nell'. La differenza rappresentava uno scostamento del, ben oltre la soglia dell'8% prevista dalle norme di controllo economico per i club di. Per questa violazione, il Comitato di Controllo Economico de LaLiga impose nel maggio del 2021 una multa di

Il club contestò la sanzione sostenendo, tra gli altri aspetti, l'assenza di responsabilità e richiamando anche le difficoltà legate alla piattaforma informatica utilizzata per comunicare i dati economici. Il club sostenne infatti, sempre secondo i principali quotidiani, che il sistema LaLiga Manager fosse stato chiuso il 17 agosto 2020, prima che alcuni costi fossero definitivamente quantificati, ma i giudici contestarono questa argomentazione, respingendola: stando alla sentenza, il Malaga conosceva la scadenza e avrebbe dovuto aggiornare precedentemente le informazioni o chiedere alla Liga una soluzione alternativa. Dopo la decisione del 'Juzgado Central de Lo Contenzioso-Administrativo n.9' del 3 marzo 2023, il Malaga ha presentato appello, ma nel 2026 è arrivata la sentenza dell'Audiencia Nacional, che ha confermato integralmente la decisione precedente e la sanzione da 300 mila euro.

MALAGA, SPAGNA - 12 AGOSTO: Giocatori del Malaga dopo la partita amichevole precampionato del Trofeo Costa del Sol tra Malaga CF e Fulham il 12 agosto 2026 a Malaga, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

La gestione Al Thani

Il punto centrale è anche temporale: i fatti contestati risalgono alla gestione dii, prima dell'attuale amministrazione giudiziaria, con ilche ha inoltre precisato come la multa sia stata già pagata ine che quindi non costituisce oggi una nuova uscita per il club. La vicenda si inserisce cosi nel lungo percorso didella società dopo gli anni più difficili, mentre oggi ilè parte integrante della gestione del Malaga, con l'obiettivo di evitare il ripetersi di situazioni analoghe.