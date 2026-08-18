Uno dei calciatori più sottovalutati dell'intero panorama europeo si appresta a vivere la quarta stagione da protagonista con la maglia del Barcellona a soli 23 anni. Stiamo parlando di Fermin Lopez, tuttofare della rosa di Flick. Trequartista, seconda punta, esterno, mezz'ala e falso nove: ha giocato in tutti i ruoli con ottima sostanza e qualità. Il Mondiale saltato per l'infortunio al piede l'ha ferito, ma non abbattuto. Ora è pronto a prendersi la sua rivincita e il suo spazio.

Il numero "7" è un segnale?

Nel sito de La Liga sono apparsi i nuovi numeri di maglia dei calciatori di ogni squadra. Ha fatto notizia la scelta didi prendere la numero "7", lasciata in eredità da, volato al. Potrebbe essere un indizio sul suo spostamento in avanti, ricoprendo la posizione di falso nueve, come confermato da sé stesso in un'intervista al quotidiano ARA: "Posso adattarmi, sì. Ho ricoperto quella posizione nelle categorie giovanili".

BARCELONA, SPAIN - MAY 10: Fermin Lopez del FC Barcelona festeggia dopo che Ferran Torres del FC Barcelona (non nella foto) segna il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF al Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Photo by David Ramos/Getty Images)

A Fermin è stato poi chiesto dei nuovi arrivi e del solito Julian Alvarez: "Mi piace, è un grande giocatore. Nella nostra rosa, dal modo in cui giochiamo, penso che si integrerebbe molto bene". Su Adeyemi e Gordon: "Sono profili che non avevamo. Giocatori che ci daranno altre soluzioni. Sono due grandi rinforzi". Su Rodri: "Il miglior centrocampista centrale al mondo. È un grande giocatore. Pallone d'Oro e campione del mondo. Ci darà tanto".

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La sofferenza per il Mondiale saltato

Fermin Lopez era uno dei 26 nella lista di. L'infortunio al piede si è rivelato più grave del previsto e ha dovuto abbandonare il sogno di una vita: "È stato complicato.. Ero nel mio momento migliore. Ma ho già girato pagina. Sono molto desideroso di giocare di nuovo, di segnare di nuovo gol... Quando sei ferito, impari molto. Ti vedi così solo, così distante.... Penso che sia la lezione migliore che traggo da questi mesi. Ora sono davvero impaziente di tornare a fare ciò che voglio".

GETAFE, SPAIN - APRIL 25: Fermin Lopez del FC Barcelona celebra aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Getafe CF e FC Barcelona al Coliseum Alfonso Perez il 25 aprile 2026 a Getafe, in Spagna. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Il centrocampista ha ammesso di chiedere aiuto a professionisti per uscire dalla negatività in cui si stava impelagando: "Ho un mental coach. Anche se stai bene, ci sono sempre cose da migliorare o da uscire dall'interno. Questi mesi, ovviamente, sono stati molto difficili per me e avevo bisogno di altre sessioni che mi aiutassero a uscire da quel periodo difficile. Ho colto l'occasione per stare con la mia famiglia e il mio partner. Ho anche iniziato a leggere, cosa che prima non facevo molto".