Una notte apparentemente già scritta si trasformò in una delle imprese più incredibili della storia della MLS: al centro gli San Jose Earthquakes e il LA Galaxy, protagonisti di una partita che ancora oggi rappresenta il simbolo del 'California Clasico'.

Earthquakes-Galaxy: la partita che segnò l'MLS

Il, allo Spartan Stadium di San Jose, glipartivano da una situazione quasi disperata. Ilvinse 2-0 l'andata della semifinale dellae, dopo appena 13 minuti del ritorno, aveva trovato altri due gol:al 7' eal 13'. Il totale era diventato 4-0 per il Galaxy, ma è poco dopo che accadde l'impensabile: al 21'accorciò le distanze, riaccendendo la bolgia dello Stadium, quando quattordici minuti dopo arrivò il 2-2 firmato da un giovaneappena 21enne, futuro simbolo della franchigia. San Jose non si fermò. Al 50'segnò il 3-2 della serata, portando gli Earthquakes ad un solo gol nel pareggio complessivo. Il Galaxy resistette fino agli ultimi istanti, ma al 90'il muro dei LA con il colpo di testa vincente di, che valse il 4-2 e il 4-4 nel computo totale. La partita arrivò ai supplementari con la regola dell'epoca del golden goal, ma bastarono solo sei minuti:, al 96', da poco arrivato a San Jose, si rivelerà l'della notte targata Eartquakes, firmando il 5-2 e completando una rimonta pazzesca con uncomplessivo.

Non fu semplicemente una qualificazione, per il Galaxy fu una ferita sportiva che ventidue anni dopo continua a bruciare, avendo dilapidato quattro gol di vantaggio e cinque reti consecutive.

JEONJU, COREA DEL SUD - 17 GIUGNO: Coppa del Mondo 2002 in GIAPPONE e COREA, Jeonju; Partita 53/OTTAVI DI FINALE/MESSICO - USA (MEX - USA) 0:2; 0:2 GOL JUBEL Landon DONOVAN/USA (Foto di Henri Szwarc/Bongarts/Getty Images)

La più grande rimonta della MLS e la nascita di un odio sportivo

Quella notte contribuì a trasformare la sfida tra Nord e Sud California in una delle rivalità più sentite della. Una contrapposizione geografica, Nord contro Sud, trovò nel playoff del 2003 il proprio momento fondato, alimentando unafatta di rimonte, playoff infuocati e sfide cariche di tensione. Gli stessicontinuano a definire quella del 9 novembre di ventidue anni fa "", e non è difficile capirne il motivo: San Jose recuperò una partita che sembrava ormai persa, demolendo lo 0-4 complessivo segnando cinque gol consecutivi e completandoai supplementari. La MLS l'ha celebrata come la più grande rimonta nella storia dei playoff, mentre pochi giorni dopo gli Earthquakes avrebbero superatoe, il 23 novembre, conquistato lacontro, dando ancora più senso all'impresa compiuta con il Galaxy.

Da quella notte, per gli Earthquakes, uno 0-4 non significò più 'partita finita', ma solo l'inizio.