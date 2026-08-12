Dopo il Ninja, è la volta di Sanchez: Conte impietoso "Deve essere più cattivo..."

Nuova avventura per Alexis Sanchez. A 38 anni il Niño Maravilla riparte dalla MLS. Nelle ultime ore, infatti, l'attaccante cileno ha firmato con i canadesi del Montreal un contratto annuale con opzione per la seconda stagione. Il classe '88 era reduce dall'esperienza in LaLiga con il Siviglia. A comunicarlo è stato lo stesso club nord americano con una nota ufficiale. L'ex Inter nelle prossime ore si aggregherà ai nuovi compagni.

Alexis Sanchez vola in Canada: il cileno è un nuovo giocatore del Montreal

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Dopo quasi 20 anni Alexis Sanchez lascia il calcio europeo per volare in Nord America. Il classe '88 è ufficialmente un nuovo giocatore del, club canadese militante in MLS. Il cileno ha firmato un contratto fino al 2027 con la possibilità di rinnovarlo per la stagione successiva. Come accennato, il Niño Maravilla lascia dunque l'Europa dopo 18 anni. Un'avventura iniziata nel 2008 con la magliae che poi lo ha lanciato nel calcio delle big europee.Dopo l'avventura con i friulani, Sanchez è passato nel 2011 alper 26 milioni. Con i blaugrana conferma i suoi grandi numeri grazie ai quali vince un campionato, 2 Supercoppe di Spagna, 1 Coppa del Re, 1 Supercoppa Europa ed il Mondiale per Club nel 2011. L'esperienza con i catalani si chiude nel 2014 quando passadove mette in bacheca ben 5 trofei: 3 Community Shields e 2 Coppe di Inghilterra. Meno fortunata invece è la parentesi con il, anche a causa di un feeling con l'ambiente mai sbocciato.

GENOVA, ITALIA - 28 SETTEMBRE: Alexis Sanchez dell'FC Internazionale esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra UC Sampdoria e FC Internazionale allo stadio Luigi Ferraris, il 28 settembre 2019 a Genova, Italia. (Foto di Paolo Rattini/Getty Images)

Nel 2019 torna in Italia per vestire la maglia dell'Inter. Esperienza che durerà 4 anni con in mezzo una stagione in prestito al Marsiglia. Nel 2024, dopo 13 anni, torna a vestire la maglia dell'Udinese ma il ritorno non sarà felice a causa di molti infortuni che lo tengono fermo per buona parte della stagione. Poco fortunata è stata anche l'annata nella scorsa stagione con il Siviglia (solo 4 reti in 30 presenze).