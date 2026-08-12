L'ex attaccante di Udinese ed Inter ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo anno
Dopo il Ninja, è la volta di Sanchez: Conte impietoso "Deve essere più cattivo..."
Nuova avventura per Alexis Sanchez. A 38 anni il Niño Maravilla riparte dalla MLS. Nelle ultime ore, infatti, l'attaccante cileno ha firmato con i canadesi del Montreal un contratto annuale con opzione per la seconda stagione. Il classe '88 era reduce dall'esperienza in LaLiga con il Siviglia. A comunicarlo è stato lo stesso club nord americano con una nota ufficiale. L'ex Inter nelle prossime ore si aggregherà ai nuovi compagni.
Alexis Sanchez vola in Canada: il cileno è un nuovo giocatore del MontrealDopo quasi 20 anni Alexis Sanchez lascia il calcio europeo per volare in Nord America. Il classe '88 è ufficialmente un nuovo giocatore del Montreal, club canadese militante in MLS. Il cileno ha firmato un contratto fino al 2027 con la possibilità di rinnovarlo per la stagione successiva. Come accennato, il Niño Maravilla lascia dunque l'Europa dopo 18 anni. Un'avventura iniziata nel 2008 con la maglia dell'Udinese e che poi lo ha lanciato nel calcio delle big europee.
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Nel 2019 torna in Italia per vestire la maglia dell'Inter. Esperienza che durerà 4 anni con in mezzo una stagione in prestito al Marsiglia. Nel 2024, dopo 13 anni, torna a vestire la maglia dell'Udinese ma il ritorno non sarà felice a causa di molti infortuni che lo tengono fermo per buona parte della stagione. Poco fortunata è stata anche l'annata nella scorsa stagione con il Siviglia (solo 4 reti in 30 presenze).
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