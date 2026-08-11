Alexis Sanchez è vicino alla firma con il CF Montréal, club della Major League Soccer che avrebbe raggiunto un accordo per portare in Canada uno dei giocatori sudamericani più importanti della sua generazione. Per il Niño Maravilla, come riportato da Fabrizio Romano, è pronto un contratto di due anni salutando così il calcio europeo dopo una carriera durata per vent'anni ai massimi livelli. L'ultima esperienza è stata quella con il Siviglia, dove era arrivato nell'estate del 2025 dopo la seconda parentesi all'Udinese.

Sanchez vicino al CF Montreal in MLS: la sua carriera

Il suo percorso tra i professionisti lo ha visto iniziare con la maglia del(in Cile), collezionando, attirando l'attenzione dell'nel 2006, che lo acquistò a titolo definitivo e lo giròcon la quale giocò. Tornato all'Udinese nel 2008, si confermò definitivamente a livello internazionale, sfiorando clamorosamente la Champions League e venendo poi acquistato dalnel 2011.

BARCELONA, SPAGNA - 10 FEBBRAIO: Alexis Sanchez del FC Barcellona esulta dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di La Liga tra FC Barcellona e Getafe CF al Camp Nou il 10 febbraio 2013 a Barcellona, in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Ha vinto quasi tutto con la maglia blaugrana, e dopo ha scelto l'Arsenal e la Premier League, dove ha vissuto sicuramente gli anni più incredibili della sua carriera: 166 presenze, 80 gol e 41 assist prima di passare al Manchester United, scelta di cui si è successivamente pentito. Dopo la spenta avventura a Manchester, ha scelto l'Inter con la quale ha ritrovato continuità e soprattutto una mentalità completamente diversa e orientata al vincere rispetto a quella dei Red Devils dei tempi.

Dopo 3 stagioni e 20 gol con i nerazzurri è approdato per una stagione al Marsiglia in Ligue 1, con la quale è riuscito a segnare addirittura 18 gol in 44 partite totali, prima di ritornare all'Inter per l'ultima volta in carriera. Si concretizzò anche il ritorno all'Udinese, dove però non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Infine ha vestito la maglia del Siviglia, con cui ha segnato 4 gol in 30 presenze prima di lasciare il campionato europeo, forse definitivamente. Ed ora Sanchez è pronto a ripartire dal Montreal!

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Con la nazionale cilena invece è il migliore marcatore di sempre, ma oltre ai gol c'è da sottolineare che è riuscito a vincereconsecutive (), riscrivendo per sempre la storia calcistica del suo paese.