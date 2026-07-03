Alexis Sanchez non sarà più un giocatore del Siviglia. Il nino maravilla non ha raggiunto l'accordo per il rinnovo. E da oggi, è libero di firmare e di accordarsi con un altro club. A 37 anni, il cileno cerca una nuova opportunità per rilanciarsi. L'annata col club spagnolo non era andata così male: è risultato spesso decisivo quando entrava dalla panchina. Ma ora è il momento di nuove sfide. O magari, di un ritorno nel suo amato Cile. La certezza è una: Alexis Sanchez non ha ancora finito. Vuole dimostrare di essere ancora un giocatore di cartello.

Siviglia, Sanchez si svincola. Opportunità per un'italiana?

Non ha bisogno di presentazioni: campione col, fenomeno cone decisivo con l'Inter. Il curriculum di Sanchez parla da sé. L'età è un fattore rilevante. Questo è vero. Ma nel calcio moderno, le carriere si sono allungate a dismisura. E l'annata appena passata, ha dimostrato chepuò ancora dare qualcosa. Non più al Siviglia. Il club spagnolo ci ha creduto in lui. Ma non gli ha dato lo giusto spazio: è stato spesso relegato in panchina, con poche occasioni concesse durante l'anno. Nonostante ciò,o: grazie ai suoi gol, il Siviglia ha trovato la salvezza nelle ultime giornate.

SIVIGLIA, SPAGNA - 4 maggio 2026: Alexis Sánchez del Siviglia esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Liga EA Sports tra Siviglia e Real Sociedad, disputata allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán il 4 maggio 2026 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

La decisione del club spagnolo è stata quella di dare una nuova sterzata alla squadra: nuovi profili e ventata di aria fresca, questo è il nuovo mantra. La domanda ora è una: può servire ad una italiana? Una risposta non si può dare così su due piedi. Sicuramente un top club da escludere: ormai si cercano profili giovani e pronti. Però può fare comodo ad una squadra con minore appeal. Magari in una neopromossa, dove ci potrebbe essere il Monza che ci potrebbe più di un pensiero. Sanchez cerca riscatto. Vedremo chi sarà a dargli l'opportunità di incantare ancora il mondo.