Quando si parla di calciomercato, il campionato inglese gioca da sempre in una categoria a parte. Tra assegni staccati a cuor leggero e cessioni record capaci di far respirare i bilanci, la finestra estiva della stagione 2026/2027 ha regalandoci un quadro davvero affascinante. A fare la differenza, quando si tirano le somme, non è solo la cifra complessiva sborsata per comprare i giocatori, ma il saldo finale tra entrate e uscite. E il mercato non è ancora finito. Non ci stupiremmo se sul fotofinish questa classifica fosse stravolta.

Al momento, comunque, i dati elaborati da Transfermarkt tracciano una mappa chiarissima di chi ha deciso di rischiare d'più sul campo e di chi, al contrario, ha preferito fare cassa con grande scaltrezza strategica.

Premier League, il Chelsea batte tutti per quanto speso in acquisti

Chelsea (Spesa netta: -210,33 milioni di sterline)

Acquisti: 349,31 milioni di sterline - Cessioni: 138,96 milioni di sterline

I Blues continuano a fare corsa a sé. Gli innesti di primo piano come Morgan Rogers e Maxence Lacroix, uniti a una folta truppa di giovani promesse ed elementi d'esperienza, hanno fatto schizzare gli investimenti oltre i 340 milioni. Nonostante gli incassi record per le partenze, il passivo finale resta enorme.

Ipswich Town (Spesa netta: -141,88 milioni di sterline)

Acquisti: 152,56 milioni di sterline - Cessioni: 10,57 milioni di sterline

Presi dal grande entusiasmo e sostenuti dalle entrate dei paracadute finanziari, i dirigenti dell'Ipswich hanno deciso di rompere gli indugi. L'obiettivo dichiarato è replicare il cammino sorprendente del Sunderland della scorsa stagione, mettendo mano al portafogli senza troppi timori.

Arsenal (Spesa netta: -111,49 milioni di sterline)

Acquisti: 150,97 milioni di sterline - Cessioni: 39,53 milioni di sterline

Il vero colpo di scena dei Gunners porta il nome di Bruno Guimarães, arrivato per una cifra vicina ai 75 milioni di sterline. Il problema per il club londinese risiede sul fronte uscite: le difficoltà a vendere a cifre elevate mantengono il bilancio stagionale fortemente in rosso.

CARDIFF, GALLES - 16 AGOSTO: Bruno Guimaraes dell'Arsenal durante la partita di FA Community Shield 2026 tra Arsenal e Manchester City al Principality Stadium il 16 agosto 2026 a Cardiff, Galles. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Coventry City (Spesa netta: -101,20 milioni di sterline)

Acquisti: 101,20 (Cessioni: 0)

Un passivo pesante accumulato interamente in entrata, senza il supporto dei paracadute della massima serie. L'investimento è corposo e dimostra le enormi ambizioni della proprietà, determinata a far valere ogni singolo milione speso.

Manchester City (Spesa netta: -91,58 milioni di sterline)

Acquisti: 151,20 milioni di sterline - Cessioni: 59,62 milioni di sterline

L'arrivo di Elliot Anderson e di alcuni prospetti di grande prospettiva ha richiesto uno sforzo economico rilevante, ma la dirigenza dei Citizens conferma la propria abilità nel vendere bene e nel momento giusto, tenendo il passivo sotto quota cento milioni.

Reds, nessuno in uscita (per ora)

Liverpool (Spesa netta: -88,70 milioni di sterline)

Acquisti: 88,70 (Cessioni: 0)

Senza aver ricavato nulla dalle posizioni di senatori del calibro di Mo Salah, Andy Robertson o Ibrahima Konaté, i Reds hanno scelto la via della prudenza. La rosa ridotta impone di trattenere i pezzi pregiati, anche di fronte a sirene arrivate per altri elementi chiave dell'attacco e del centrocampo.

Tottenham (Spesa netta: -86,77 milioni di sterline)

Acquisti: 228,60 milioni di sterline - Cessioni: 141,60 milioni di sterline

Un'estate movimentata dove si è visto di tutto: cifre altissime per i volti nuovi e il record mondiale per il giovane Luka Vuskovic. A riportare equilibrio ci hanno pensato le dolorose ma redditizie cessioni di Cristian Romero e Djed Spence.

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Brentford (Spesa netta: -65,50 milioni di sterline)

Acquisti: 71,49 milioni di sterline - Cessioni: 6,00 milioni di sterline

Dopo aver fatto registrare utili importanti lo scorso anno, per le Bees è arrvivato il tempo del consolidamento. Lo dimostra il nuovo record societario stabilito per l'acquisto di Mamadou Sangaré e la ferma volontà di fare muro attorno ai propri gioielli.

Everton (Spesa netta: -62,91 milioni di sterline)

Acquisti: 62,91 (Cessioni: 0)

I riscatti dei prestiti della passata stagione, l'arrivo di Hayden Hackney e l'ingaggio di Christian Nørgaard regalano nuova linfa alla gestione di David Moyes. Per finanziare gli ultimi ritocchi, tuttavia, si rende necessaria qualche cessione eccellente.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 15 AGOSTO: Hayden Hackney dell'Everton durante l'amichevole pre-campionato tra Everton e OSC Lille allo stadio Hill Dickinson il 15 agosto 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Photo by Jan Kruger/Getty Images)

Hull City (Spesa netta: -62,30 milioni di sterline)

Acquisti: 75,78 milioni di sterline - Cessioni: 13,49 milioni di sterline

Trovatisi catapultati al piano superiore forse prima del previsto, i dirigenti hanno preferito sfruttare la ricca torta dei diritti TV per rinforzare la squadra e blindare la stabilità finanziaria a medio termine.

Bournemouth (Spesa netta: -58,29 milioni di sterline)

Acquisti: 68,05 milioni di sterline - Cessioni: 9,76 milioni di sterline

Posizionarsi esattamente a metà di questa speciale graduatoria rappresenta lo scenario ideale per i Cherries, pronti ad affacciarsi per la prima volta al palcoscenico dei tornei europei con le giuste garanzie.

Fulham (Spesa netta: -56,41 milioni di sterline)

Acquisti: 73,95 milioni di sterline - Cessioni: 17,49 milioni di sterline

Un cammino lineare senza scossoni. Chiusa la parentesi degli arrivi dal Real Madrid firmati da Alvaro Arbeloa, la squadra naviga in acque serene in attesa di capire se sbloccare eventuali trattative in uscita.

Leeds United (Spesa netta: -43,28 milioni di sterline)

Acquisti: 71,72 milioni di sterline - Cessioni: 28,31 milioni di sterline

Un restyling difensivo necessario e un rinforzo di spessore tra i pali caratterizzano la sessione del Leeds. L'innesto a parametro zero di Harry Wilson permette di aggiungere qualità senza gravare sul saldo finale.

Manchester United (Spesa netta: -38,69 milioni di sterline)

Acquisti: 83,30 milioni di sterline - Cessioni: 44,67 milioni di sterline

È la vera sorpresa della classifica. L'addio a Rasmus Højlund riscattato dal Napoli, ha permesso di incassare la liquidità necessaria per portare a casa Youri Tielemans. Le mancate uscite di altri profili illustri impongono un freno a nuovi colpi da copertina.

Brighton (Spesa netta: -11,69 milioni di sterline)

Acquisti: 108,22 milioni di sterline - Cessioni: 96,55 milioni di sterline

Sfondata la quota dei cento milioni spesi, ma la maestria del Brighton sta nel rientrare quasi del tutto dai costi grazie alle pesanti uscite di Jan Paul van Hecke e Carl Rushworth. Una vera lezione di gestione sostenibile.

Ecco chi incassa

Sunderland (attivo netto: +26,84 milioni di sterline)

Se 15 delle 20 squadre di Premier League finiranno molto probabilmente questa sessione di mercato col segno "meno", ci sono anche club che portano in cassa un bel gruzzolo di sterline tra spese per gli acquisti e introiti delle cessioni. Vediamo chi sono:

Cessioni: 26,84 (Acquisti: 0)

I Black Cats vantano attualmente un saldo positivo, in attesa che la dirigenza sciolga le riserve e affondi i colpi decisivi per attrezzare la rosa alla nuova avventura continentale.

Crystal Palace (attivo netto: +36,61 milioni di sterline)

Acquisti: 43,02 milioni di sterline - Cessioni: 79,63 milioni di sterline

Mercato abbastanza compassato, ma le casse sorridono grazie alla ricca vendita di Maxence Lacroix, riutilizzata in parte per assicurarsi le prestazioni del giovane Anan Khalaili.

Nottingham Forest (attivo netto: +82,16 milioni di sterline)

Acquisti: 51,12 milioni di sterline- Cessioni: 132,29 milioni di sterline

La partenza di Elliot Anderson ha fruttato una montagna di denaro. Ora la sfida per il Forest sarà reinvestire bene questo gruzzolo, evitando di farsi tirare il collo dalle controparti che conoscono le loro disponibilità.

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Newcastle United (attivo netto: +98,03 milioni di sterline)

Acquisti: 137,93 milioni di sterline- Cessioni: 235,96 milioni di sterline

Cifre da capogiro e rivoluzione profonda. Sono oltre 230 milioni incassati (molti di questi dalla cessione di Alessandro Tonali al Tottenham) che di conseguenza aprono la strada a un profondo rinnovamento della rosa, ma con una serie di innesti chiamati a raccogliere un'eredità pesante.

Aston Villa (attivo netto: +109,60 milioni di sterline)

Acquisti: 90,33 milioni di sterline - Cessioni: 199,92 milioni di sterline

I veri re del mercato in attivo in Premier League. Gli addii dolorosi di Rogers e Tielemans hanno però garantito un tesoretto straordinario, gestito con la consueta abilità da una società che sa esattamente come muoversi ai vertici del calcio moderno.