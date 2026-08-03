Dopo una vita trascorsa con il Real Madrid, Álvaro Arbeloa ha deciso di voltare pagina. L'ex difensore della nazionale spagnola, cresciuto nella cantera blanca e protagonista di una brillante carriera da calciatore prima e da allenatore delle giovanili, ha accettato la proposta del Fulham, iniziando così la sua prima vera esperienza lontano da Valdebebas. Il club londinese gli ha affidato un contratto triennale e il compito di raccogliere l'eredità di Marco Silva, aprendo un nuovo ciclo tecnico.

Dal Real Madrid al Fulham, Arbeloa riparte da Londra Ovest

MADRID, SPAGNA - 17 GENNAIO: Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Levante UD allo stadio Santiago Bernabéu, il 17 gennaio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Per Arbeloa si tratta di una scelta coraggiosa. Dopo aver guidato con successo il Real Madrid Castilla ed essere stato promosso sulla panchina della prima squadra nel corso della scorsa stagione, avrebbe potuto attendere una nuova occasione in Spagna. Invece ha preferito misurarsi con il campionato più competitivo del mondo, la Premier League. In un ambiente diverso e con una pressione differente, ma altrettanto stimolante. La sua idea di calcio è chiara: intensità, organizzazione tattica e valorizzazione dei giovani. Non sorprende quindi che i primi obiettivi di mercato del Fulham arrivino proprio dalla cantera del Real Madrid. Gonzalo García e César Palacios sono ormai vicinissimi a trasferirsi a Craven Cottage, mentre Arbeloa continua a monitorare anche altri talenti cresciuti a Valdebebas. Il tecnico spagnolo conosce perfettamente le loro qualità e ritiene possano accelerare il processo di crescita della sua nuova squadra.

La nuova filosofia del Fulham

Craven Cottage, stadio del Fulham - Ph GettyImages

Il Fulham, dal canto suo, sembra aver sposato completamente il progetto. Non si tratta soltanto di cambiare allenatore, ma di costruire una filosofia che ricordi quella dei grandi club europei: investire su giovani di talento, svilupparli e renderli protagonisti in Premier League. Una strategia che potrebbe regalare ai londinesi un'identità precisa e una prospettiva di crescita nel medio periodo.