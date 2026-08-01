L'Ipswich Town in questa sessione estiva di mercato ha speso più soldi del Real Madrid. Quando si parla di grandi investimenti sul mercato estivo, i primi nomi che vengono in mente sono sempre Real Madrid, Manchester City, Barcellona o Chelsea. Eppure, nell'estate 2026, c'è una squadra neopromossa in Premier League che sul mercato sta facendo follie. L'Ipswich Town, calcolatrice alla mano, fino a oggi ha investito più del Real Madrid, confermando la volontà della proprietà di trasformare il club in una realtà stabile della Premier League.

La lista della spesa

IPSWICH, INGHILTERRA - 1 GENNAIO: Vista generale dell'esterno dello stadio prima della partita di Sky Bet Championship tra Ipswich Town e Oxford United a Portman Road il 1 gennaio 2026 a Ipswich, Inghilterra. (Foto di Paul Harding/Getty Images)

Dopo la promozione conquistata la scorsa stagione, il club del Suffolk non si è limitato a ritoccare la rosa, ma ha costruito una squadra praticamente nuova, puntando su giovani di qualità e giocatori già pronti per il massimo campionato inglese. In un'estate in cui il Real Madrid ha mantenuto una strategia più selettiva, l'Ipswich ha invece deciso di investire pesantemente per aumentare il livello della rosa. Gli inglesi hanno speso 98,65 milioni di euro contro i quasi 77 spesi dal club spagnolo. La lista della spesa dell'Ipswich è più lunga di quella del cenone di Natale, ecco i colpi più importanti: Sindre Walle Egeli (Nordsjælland) – circa 20 milioni di euro, Kasey McAteer (Leicester City) – circa 13,9 milioni di euro, Azor Matusiwa (Rennes) – circa 11,5 milioni di euro, Marcelino Núñez (Norwich City) – circa 8,6 milioni di euro, Chuba Akpom (Ajax) – riscatto a titolo definitivo, Cédric Kipré (Reims) – riscatto a titolo definitivo.

Ipswich Town: spesi quasi 100 milioni sul mercato

IPSWICH, INGHILTERRA - 2 MAGGIO: Kasey McAteer dell'Ipswich Town festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di Sky Bet Championship tra Ipswich Town e Queens Park Rangers a Portman Road, il 2 maggio 2026 a Ipswich, Inghilterra. (Foto di Paul Harding/Getty Images)

L'obiettivo è chiaro: evitare di vivere una stagione di sola sofferenza e costruire una squadra capace di competere fin da subito per la salvezza. L'arrivo di elementi come Matusiwa, McAteer ed Egeli aggiunge qualità, intensità e prospettiva a una rosa che, fino a pochi mesi fa, militava in Championship, o se preferite Serie B inglese. Per una società che fino a pochi anni fa navigava in League One, ritrovarsi a spendere più del Real Madrid rappresenta un segnale fortissimo delle ambizioni del club. Naturalmente saranno il campo e i risultati a stabilire se questo investimento sarà stato vincente, ma una cosa è certa: l'Ipswich Town non vuole essere una semplice comparsa nella Premier League 2026/27.