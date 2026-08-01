L'ormai ex difensore blucerchiato ha salutato i suoi compagni: la prossima stagione giocherà in Serie C con il Vado
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Lorenzo Malanca si prepara a cominciare la sua nuova avventura con il Vado: l'ex giocatore della Sampdoria si è trasferito al club savonese con la formula del prestito. Il 19enne lascia così il club blucerchiato con il quale ha trascorso gli ultimi anni nei settori giovanili senza mai avere avuto l'occasione di esordire in prima squadra. Il classe 2007 ha voluto salutare il suo ex club con un lungo messaggio sui social.
Sampdoria, il saluto di Lorenzo Malanca: "Tornerò più forte di prima"Dopo 13 anni con la maglia blucerchiata, Lorenzo Malanca si prepara a vivere la sua prima stagione con il Vado. L'ex difensore della Sampdoria si è trasferito al club ligure con la formula del prestito. Nato a Genova il 2 gennaio 2007, il difensore è entrato a fare parte del club blucerchiato fin dall'età di 4 anni diventando poi un elemento importante per le categorie giovanili in cui ha militato negli anni a seguire.
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Non è facile….Sarà la prima volta dopo 13 anni di sudore, passione e sacrifici a dovermi staccare momentaneamente dalla nostra maglia, la maglia più bella del mondo; e da questo incredibile ambiente che per me è casa….Il nuovo percorso mi aiuterà a crescere per tornare più forte di prima e dare una mano a riportare CASA MIA dove realmente merita di stare. ed è per questo che ritornerei...A presto".
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