Lorenzo Malanca si prepara a cominciare la sua nuova avventura con il Vado: l'ex giocatore della Sampdoria si è trasferito al club savonese con la formula del prestito. Il 19enne lascia così il club blucerchiato con il quale ha trascorso gli ultimi anni nei settori giovanili senza mai avere avuto l'occasione di esordire in prima squadra. Il classe 2007 ha voluto salutare il suo ex club con un lungo messaggio sui social.

Sampdoria, il saluto di Lorenzo Malanca: "Tornerò più forte di prima"

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Dopo 13 anni con la maglia blucerchiata, Lorenzosi prepara a vivere la sua prima stagione con il. L'ex difensore della Sampdoria si è trasferito al club ligure con la formula del prestito. Nato a Genova il 2 gennaio 2007, il difensore è entrato a fare parte del club blucerchiato fin dall'età di 4 anni diventando poi un elemento importante per le categorie giovanili in cui ha militato negli anni a seguire.Nonostante tutto non ha mai avuto modo di esordire in prima squadra ma questo sogno è semplicemente rimandato. A dirlo è stato lo stesso Malanca in un lungo posto sul suo profilo Instagram in cui ha voluto salutare staff e compagni promettendo di "tornare più forte di prima". Ecco le sue parole: "Nato, cresciuto e diventato uomo grazie a questi colori. Grazie alla meravigliosa gente che mi ha accompagnato fino a qui. E infinite grazie a questa gradinata pazzesca che mi ha insegnato a mettere sempre i nostri colori al primo posto e a rappresentarli sempre con onore, indipendentemente da tristezza o gioia, e di cui ero e sarò sempre il primo abbonato.

ROMA, ITALIA - 26 OTTOBRE: Mohamadou Balde della SS Lazio contende il pallone a Lorenzo Malanca della Sampdoria durante la partita del campionato Primavera 1 tra SS Lazio e Sampdoria presso il centro sportivo di Formello, il 26 ottobre 2024 a Roma. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Non è facile….Sarà la prima volta dopo 13 anni di sudore, passione e sacrifici a dovermi staccare momentaneamente dalla nostra maglia, la maglia più bella del mondo; e da questo incredibile ambiente che per me è casa….Il nuovo percorso mi aiuterà a crescere per tornare più forte di prima e dare una mano a riportare CASA MIA dove realmente merita di stare. ed è per questo che ritornerei...A presto".