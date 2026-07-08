Lorenzo Insigne, ex Napoli e campione d'Europa con l'Italia nel 2021, ha ufficialmente deciso di ripartire dalla Sampdoria dopo una dolorosissima retrocessione in Serie C con il Pescara.

Per la Samp si tratta di uno dei colpi più importanti dell'intero mercato di Serie B, si sono infatti assicurati di un calciatore che è stato capace di collezionare 433 presenze con il Napoli realizzando ben 122 gol e 94 assist, diventando una vera e propria bandiera del club. In azzurro ha conquistato 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, prima di trasferirsi nel 2022 al Toronto FC, in Major League Soccer.

Insigne alla Sampdoria: il comunicato e i dettagli dell'affare

Il fantasista napoletano ha firmato il contratto che lo legherà al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027 . L'accordo prevede inoltre un'opzione per un'ulteriore stagione, fino al 2028, chedurante l'annata.

LONDRA, INGHILTERRA - 11 LUGLIO: Lorenzo Insigne dell'Italia solleva il Trofeo Henri Delaunay dopo la vittoria della sua squadra nella finale del Campionato UEFA Euro 2020 tra Italia e Inghilterra allo stadio di Wembley l'11 luglio 2021 a Londra, Inghilterra. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

Nella giornata di oggi, 8 luglio 2026, Insigne ha sostenuto le visite mediche e successivamente ha raggiunto il centro sportivo di Bogliasco per firmare il contratto che lo lega ufficialmente alla Sampdoria. Dopo l'annuncio del club, il giocatore è pronto a iniziare la preparazione estiva con i nuovi compagni e mettersi subito a disposizione. Nell'ultima stagione ha collezionato in totale 13 presenze, 5 gol e 3 assist con la maglia del suo Pescara dal suo arrivo durante il mercato invernale, in quello che è stato un romantico ritorno dopo più di 10 anni dalla vittoria di uno storico campionato di Serie B conquistato insieme a Marco Verratti e Ciro Immobile, anche loro protagonisti nella vittoria dell'Europeo nel 2021.

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito web del club: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti sportivi del calciatore Lorenzo Insigne (nato a Napoli il 4 giugno 1991). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027 (con opzione a favore dello stesso club per rinnovo condizionato fino al 30 giugno 2028)".