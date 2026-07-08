Dopo la dolorosa retrocessione con Pescara, Lorenzo Insigne ha deciso di firmare per la Sampdoria in Serie B.
Bernardeschi e Insigne ispirano il goal vittoria del Toronto nel derby
Lorenzo Insigne, ex Napoli e campione d'Europa con l'Italia nel 2021, ha ufficialmente deciso di ripartire dalla Sampdoria dopo una dolorosissima retrocessione in Serie C con il Pescara.
Per la Samp si tratta di uno dei colpi più importanti dell'intero mercato di Serie B, si sono infatti assicurati di un calciatore che è stato capace di collezionare 433 presenze con il Napoli realizzando ben 122 gol e 94 assist, diventando una vera e propria bandiera del club. In azzurro ha conquistato 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, prima di trasferirsi nel 2022 al Toronto FC, in Major League Soccer.
Insigne alla Sampdoria: il comunicato e i dettagli dell'affareIl fantasista napoletano ha firmato il contratto che lo legherà al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027. L'accordo prevede inoltre un'opzione per un'ulteriore stagione, fino al 2028, che scatterà al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive durante l'annata.
Nella giornata di oggi, 8 luglio 2026, Insigne ha sostenuto le visite mediche e successivamente ha raggiunto il centro sportivo di Bogliasco per firmare il contratto che lo lega ufficialmente alla Sampdoria. Dopo l'annuncio del club, il giocatore è pronto a iniziare la preparazione estiva con i nuovi compagni e mettersi subito a disposizione. Nell'ultima stagione ha collezionato in totale 13 presenze, 5 gol e 3 assist con la maglia del suo Pescara dal suo arrivo durante il mercato invernale, in quello che è stato un romantico ritorno dopo più di 10 anni dalla vittoria di uno storico campionato di Serie B conquistato insieme a Marco Verratti e Ciro Immobile, anche loro protagonisti nella vittoria dell'Europeo nel 2021.
Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito web del club: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti sportivi del calciatore Lorenzo Insigne (nato a Napoli il 4 giugno 1991). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027 (con opzione a favore dello stesso club per rinnovo condizionato fino al 30 giugno 2028)".
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