Lorenzo Insigne cambia pagina. Dopo la parentesi al Pescara e la delusione per la retrocessione, il fantasista ha scelto il nuovo capitolo della sua carriera. Sarà la Sampdoria la prossima destinazione de "Il Magnifico", pronto a ripartire dalla Serie B. L'accordo è stato raggiunto: contratto annuale con opzione per un'altra stagione legata alle presenze. A 35 anni, l'ex Napoli ha deciso di accettare la proposta blucerchiata e di mettersi nuovamente in gioco. Mercoledì è atteso al centro sportivo Mugnaini per iniziare la sua nuova avventura, prima della partenza per il ritiro estivo con la squadra. L'obiettivo di Insigne è uno soltanto: riportare la Doria in Serie A. La missione inizia a settembre.

Insigne alla Sampdoria: accordo trovato, contratto annuale con opzione

Insigne ha scelto. Il futuro sarà ancora in Serie B, ma questa volta con la maglia della Sampdoria. Dopo quattro mesi al Pescara, chiusi con cinque gol e tre assist, il fantasista ha deciso di non restare in Abruzzo nonostante il tentativo del presidente Sebastiani di convincerlo a proseguire l'avventura anche in Serie C. La retrocessione e le polemiche degli ultimi mesi sono ormai alle spalle. Nel mirino era finito anche l'episodio del rigore non calciato nella sfida contro il Padova, ma Insigne ha voltato pagina. Adesso c'è la Sampdoria, pronta ad affidargli esperienza e qualità nella corsa alla risalita.

NAPOLI, ITALIA - 15 MAGGIO: Lorenzo Insigne della SSC Napoli festeggia il secondo gol della sua squadra, realizzato su calcio di rigore, durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Genoa CFC allo stadio Diego Armando Maradona, il 15 maggio 2022 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

L'accordo prevede un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione al raggiungimento del 50% delle presenze. A Genova troverà Bernardo Corradi in panchina e un ambiente che punta sul suo talento per rilanciare le proprie ambizioni. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il giocatore percepirà circa 500 mila euro, ai quali potranno aggiungersi bonus legati ai risultati della squadra e ai suoi numeri personali. Dopo Napoli, MLS e Pescara, Insigne riparte dalla Sampdoria. La Serie B lo aspetta. E il Magnifico vuole tornare a brillare.