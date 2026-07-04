Dopo l'arrivo di Bernardo Corradi sulla panchina, in casa Sampdoria comincia il lavoro per rinforzare l'organico in vista della prossima stagione di Serie B. Dopo le due ultime stagioni molto difficili, con tanto di momentanea retrocessione in Serie C, i doriani vogliono puntare al ritorno in massima serie ed è per questo che la dirigenza blucerchiata ha nelle ultime ore individuato un profilo di grande spessore nel calcio italiano, ovvero quello di Lorenzo Insigne. Ecco la situazione.

Sampdoria, avanti tutta per Insigne ma occhio alla concorrenza

Lapensa in grande. La squadra di Bernardoha tutta intenzione di coprire un ruolo importante nella prossima stagione ma per questo servono anche gli uomini giusti. Ebbene, uno di questi porta il nome di Lorenzo, non certo un nome qualunque nel calcio italiano. L'attaccante è rimasto svincolato dopo lo sfortunato ritorno al, terminato con la retrocessione dei Delfini in Serie C, e adesso può diventare un nome caldo per diversi club. La Sampdoria è una di questi.

Come infatti riporta il quotidiano Il Secolo XIX, i blucerchiati si sono prepotentemente fatti avanti per l'ex Napoli tanto che avrebbero già avanzato un'offerta: un contratto annuale con opzione per il secondo, in base ai risultati ottenuti. Se la trattativa dovesse andare in porto, Corradi avrebbe tra le sue fila un elemento di grande esperienza ma per avere Insigne ci sarà da lottare. Sull'ex numero 10 della Nazionale, ci sono anche altri club.

NAPOLI, ITALIA - 15 MAGGIO: Lorenzo Insigne della SSC Napoli festeggia il secondo gol della sua squadra, realizzato su calcio di rigore, durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Genoa CFC allo stadio Diego Armando Maradona, il 15 maggio 2022 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Secondo il quotidiano ligure, sul classe '91 ci sarebbe anche l'Iraklis Salonicco di Walter Mazzarri, che già ha allenato Insigne quando sedeva sulla panchina partenopea, mentre dall'estero sarebbero arrivate offerte economicamente importanti provenienti da Dubai e dal Qatar. Determinante, poi, sarà anche la volontà dello stesso giocatore. Ad ogni modo, la sfida per il nativo di Napoli è ufficialmente cominciata.