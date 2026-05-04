Lorenzo Insigne sta attraversando giorni difficili dopo l'ultima partita disputata dal suo Pescara contro il Padova. La gara, persa 1-0, potrebbe decretare l'aritmetica retrocessione in Serie C del club biancazzurro. A fare chiarezza sulle condizioni dell'ex Napoli è intervenuto direttamente il presidente Daniele Sebastiani.

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PESCARA, ITALIA - 12 MAGGIO: Lorenzo Insigne del Pescara festeggia dopo aver segnato il gol iniziale durante la partita di Serie B tra Pescara Calcio e Torino FC allo Stadio Adriatico il 12 maggio 2012 a Pescara, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Insigne, tempi duri a Pescara

Quando arrivato a Pescara, dopo quattordici anni dall'ultima volta, credeva ciecamente nelladella sua squadra. Lorenzo Insigne non avrebbe mai pensato, invece, di trovarsi a tre punti dalla quartultima forza del campionato con una sola giornata a disposizione per rimediare. Per evitare la condanna alla Serie C, il Pescara non dipende più da sé stesso. Eppure, l'occasione per prorogare la permanenza in Serie B sperando nel playout si era presentata al minuto numero 80, con undal classe 2004 Flavio

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In tanti si sono posti la domanda relativa al motivo per cui non sia stato lo stesso Lorenzo Insigne a presentarsi dal dischetto, essendo l'uomo con più esperienza della squadra e punto di riferimento per i compagni. L'ex Toronto, invece, si è recato dal suo allenatore Francesco Gorgone e ha assistito all'errore del giovane compagno. Soprattutto sui social, tanti tifosi non gli hanno perdonato la mancata assunzione di responsabilità. Stando al presidente del Pescara, tuttavia, Lorenzo Insigne non era nelle migliori condizioni per calciare il rigore decisivo.

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Su Rete8 Sebastiani ha difeso a spada tratta il trentaquattrenne: "Chi se la prende con il capitano e Brugman non si rende conto che se siamo qui è solo grazie a loro. Insigne ha giocato prendendo dei medicinali e. Stava per essere sostituito nel momento in cui hanno assegnato il calcio di rigore, è voluto rimanere in campo perché avendo sbagliato dal dischetto voleva continuare a dare ancora una mano nonostante zoppicasse".

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