Il tecnico del Liverpool Andoni Iraola presenta l'amichevole contro il Leeds. L'allenatore svela il ruolo di Wirtz e carica Isak dopo il Mondiale
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Il Liverpool scalda i motori in vista della prossima sfida internazionale. I Reds affronteranno il Leeds a Chicago nella giornata di domani, domenica 2 agosto. Durante la consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico Andoni Iraola analizza il momento della squadra e focalizza l'attenzione su alcuni profili specifici. L'allenatore spagnolo punta il dito sulle prestazioni di quei calciatori che hanno deluso le enormi aspettative durante la passata stagione calcistica. Il mister intende rilanciare immediatamente questi talenti e traccia la strada per il loro imminente riscatto sul rettangolo verde.
Liverpool, il nuovo scacchiere tattico per WirtzIl focus principale dell'allenatore iberico riguarda Florian Wirtz e la sua collocazione tattica ideale. Iraola ha le idee chiarissime su come sfruttare l'enorme potenziale del fantasista tedesco e lo spiega apertamente ai cronisti presenti: "Sappiamo cosa può darci. Penso che sia adatto anche al nostro modello di gioco". Il tecnico spazza via i dubbi sulla posizione in campo e annuncia la mossa a sorpresa: "Lo vedo più probabilmente in quella posizione dietro l'attaccante. Sappiamo che a volte ha giocato con la Germania più a sinistra, ma penso che inizieremo a lavorare con lui in quella posizione dietro l'attaccante". Iraola chiude l'analisi esaltando le doti del ragazzo, definendolo un giocatore abbastanza completo sotto ogni punto di vista.
La scommessa Isak dopo il MondialeUn altro tema caldissimo riguarda il bomber svedese Alexander Isak. Il tecnico del Liverpool nutre una profonda fiducia nelle qualità dell'attaccante e prevede per lui un'annata da assoluto protagonista. Iraola applaude le recenti prestazioni del centravanti: "È arrivato in ottima forma. Penso che sia stato bravo nella Coppa del Mondo, l'ho visto a suo agio in campo". Il mister programma quindi una tabella di marcia serrata per blindare la tenuta fisica del giocatore: "È al primo allenamento qui e penso di aver visto una buona versione di Alex. La sua pre-stagione non sarà molto lunga, ma avrà tre o quattro settimane di allenamento di qualità, spero, e poi possiamo metterlo nelle migliori condizioni affinché sia di enorme importanza per noi in questa stagione".
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