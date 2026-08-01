Il Liverpool scalda i motori in vista della prossima sfida internazionale. I Reds affronteranno il Leeds a Chicago nella giornata di domani, domenica 2 agosto. Durante la consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico Andoni Iraola analizza il momento della squadra e focalizza l'attenzione su alcuni profili specifici. L'allenatore spagnolo punta il dito sulle prestazioni di quei calciatori che hanno deluso le enormi aspettative durante la passata stagione calcistica. Il mister intende rilanciare immediatamente questi talenti e traccia la strada per il loro imminente riscatto sul rettangolo verde.

Liverpool, il nuovo scacchiere tattico per Wirtz

Il focus principale dell'allenatore iberico riguarda Floriane la sua collocazione tattica ideale.ha le idee chiarissime su come sfruttare l'enorme potenziale del fantasista tedesco e lo spiega apertamente aipresenti: "Sappiamo cosa può darci. Penso che sia adatto anche al nostro modello di gioco". Il tecnico spazza via i dubbi sullain campo e annuncia la mossa a sorpresa: "Lo vedo più probabilmente in quella posizione dietro l'attaccante. Sappiamo che a volte ha giocato con la Germania più a sinistra, ma penso che inizieremo a lavorare con lui in quella posizione dietro l'attaccante".chiude l'analisi esaltando le doti del ragazzo, definendolo un giocatore abbastanzasotto ogni punto di vista.

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Andoni Iraola, allenatore dell'AFC Bournemouth, saluta i tifosi dopo la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Bournemouth al City Ground il 24 maggio 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Matthew Lewis/Getty Images)

La scommessa Isak dopo il Mondiale

Un altro tema caldissimo riguarda il bomber svedese Alexander. Il tecnico delnutre una profonda fiducia nelle qualitàe prevede per lui un'annata da assoluto protagonista.applaude le recentidel centravanti: "È arrivato in ottima forma. Penso che sia stato bravo nella Coppa del Mondo, l'ho visto a suo agio in campo". Il mister programma quindi una tabella di marcia serrata per blindare la tenuta fisica del giocatore: "È al primo allenamento qui e penso di aver visto una buona versione di Alex. La sua pre-stagione non sarà molto lunga, ma avrà tre o quattro settimane di allenamento di qualità, spero, e poi possiamo metterlo nelle migliori condizioni affinché sia di enorme importanza per noi in questa stagione".