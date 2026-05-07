Il nome di Cole Palmer torna a circolare nell'orbita Manchester United. I Red Devils monitorano attentamente l'evolversi della situazione tra Chelsea e Palmer e, nonostante la frenata delle voci da parte dello stesso trequartista, la stampa inglese continua a non mollare la presa sul possibile trasferimento del grande talento dei Blues.

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The truth about Cole Palmer and Chelsea: Blues insiders reveal stance on Man United links, why missing out on Champions League football would be a double blow and the reasons for superstar's poor form https://t.co/UXP1nFyYwl — Daily Mail Sport (@MailSport) May 6, 2026

Palmer al Manchester United?

Secondo quanto riportato dal Daily Mail,starebbe prendendo in considerazione un possibile trasferimento al. Da sempre tifoso dei Red Devils e cresciuto calcisticamente nella Manchester City Academy,è tornato di nuovo al centro delle indiscrezioni dopo gli ultimi risultati nel sud-ovest di Londra

Al momento, non esistono trattative tra le due parti e la situazione resta in fase di valutazione. Il Manchester United è interessato a rinforzare il proprio organico in vista del ritorno in Champions League e tra i profili seguiti figurerebbe il nome dell'Ice Cold.

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La smentita non frena i rumors

Come detto, mesi fa è stato lo stessoad allontanare le voci di mercato sul trasferimento dichiarando: "Manchester è casa mia, tutta la mia famiglia vive lì, ma non mi manca. Non ho alcun piano di lasciare il Chelsea". Tuttavia, a giudicare dalla stagione dele dal rendimento del giovane talento inglese (ampiamente al di sotto delle aspettative) la situazione tra le due parti potrebbe presto evolversi.

WOLVERHAMPTON, INGHILTERRA - 7 FEBBRAIO: Cole Palmer del Chelsea festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Wolverhampton Wanderers e Chelsea al Molineux il 7 febbraio 2026 a Wolverhampton, Inghilterra. (Foto di Ben Roberts Photo/Getty Images)

Nel corso della stagione, i Blues hanno visto ben tre allenatori diversi sulla loro panchina (Maresca, Rosenior e ora McFarlane) e dopo l'ultima sconfitta casalinga contro il Nottingham (1-3) è arrivata anche la matematica certezza dall'esclusione in zona Champions League. L'ultima speranza del club londinese di terminare in positivo l'annata, acciuffando l'ultimo biglietto per la qualificazione alle coppe europee (che ad oggi non arriverebbe con l'attuale nono posto in Premier), passa dalla finale di FA Cup contro il Manchester City. Lo stesso City che ha cresciuto il giovane Palmer, prima di trovare la completa maturazione nella capitale londinese.

Tutto questo riporta i dubbi espressi sul futuro dell'Iceman. Il trequartista dei Blues, che quest'anno ha siglato solo 9 gol in campionato e appena una rete in Champions, accetterebbe di non giocare la coppa dalle grandi orecchie il prossimo anno o preferirebbe cambiare aria tornando magari tra le strade della sua Manchester? La risposta al momento non è data conoscerla, ma certamente possibili sviluppi potrebbero arrivare con l'arrivo dell'estate.

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