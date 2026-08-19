Per Vincenzo Grifo, 33enne italo-tedesco, si tratta dell'ennesimo capitolo di una storia diventata ormai simbolo del Friburgo. L'attaccante è infatti il miglior marcatore e il miglior assist-man della storia del club tedesco, con 108 gol e 98 assist collezionati in 360 presenze ufficiali. Questi numeri lo hanno portato anche al quarto posto tra i giocatori con più presenze con la maglia del Friburgo. Il rapporto tra Grifo e il Friburgo è iniziato nel 2015, quando il giocatore arrivò dall'Hoffenheim senza nemmeno immaginarsi di poter diventare quello che è diventato.

Grifo rinnova con il Friburgo: il comunicato del club

A comunicare la permanenza a vita di Vincenzo Grifotramite un comunicato, in cui sono presenti anche le parole del giocatore: "Il mio percorso quie ci sono ancora diverse cose che voglio raggiungere. Sono molto ambizioso e voglio essere in campo in ogni partita. La competizione con i giocatori più giovani. Anche la mia famiglia ha giocato un ruolo fondamentale. Abbiamo trovato una casa qui a Friburgo, quindi".

FRIBURGO IN BRISGOVIA, GERMANIA - 09 APRILE: Vincenzo Grifo dello Sport-Club Freiburg festeggia la rete del primo gol della sua squadra durante la partita di andata dei quarti di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra SC Freiburg e Real Club Celta allo Stadion am Wolfswinkel il 09 aprile 2026 a Friburgo in Brisgovia, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

Nella nota del club, viene specificato che non verranno resi pubblici i dettagli sul contratto:

"Vincenzo Grifo figura già tra i nomi di spicco nella storia del SC Freiburg. Con 108 gol e 98 assist, il 33enne è il miglior marcatore e il miglior assist-man del club, mentre le sue 360 ​​presenze in partite ufficiali lo collocano al quarto posto nella storia del Freiburg.

Grifo ha vinto il campionato di Bundesliga 2 e ottenuto la promozione in Bundesliga nella sua prima stagione con il Friburgo, nel 2015/16. Il centrocampista offensivo si è poi trasferito al Borussia Mönchengladbach nell'estate del 2017, prima di passare all'Hoffenheim l'anno successivo. È tornato al Friburgo in prestito nel gennaio 2019, per poi essere acquistato a titolo definitivo nell'estate dello stesso anno".

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Anche il Direttore Sportivoha detto la sua sul calciatore: "Lavorare con Vince, sia in campo, nello spogliatoio o nelle nostre conversazioni. Le sue prestazioni costanti e il supporto che offre ai compagni lo rendono. Vince ha ancora la stessa fame di successo di sempre, quindi siamo felicissimi che abbia rinnovato il contratto".