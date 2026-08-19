Vincenzo Grifo continuerà a vestire la maglia del Friburgo: il 33enne ha prolungato anticipatamente il proprio contratto con il club tedesco.
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Per Vincenzo Grifo, 33enne italo-tedesco, si tratta dell'ennesimo capitolo di una storia diventata ormai simbolo del Friburgo. L'attaccante è infatti il miglior marcatore e il miglior assist-man della storia del club tedesco, con 108 gol e 98 assist collezionati in 360 presenze ufficiali. Questi numeri lo hanno portato anche al quarto posto tra i giocatori con più presenze con la maglia del Friburgo. Il rapporto tra Grifo e il Friburgo è iniziato nel 2015, quando il giocatore arrivò dall'Hoffenheim senza nemmeno immaginarsi di poter diventare quello che è diventato.
Grifo rinnova con il Friburgo: il comunicato del clubA comunicare la permanenza a vita di Vincenzo Grifo è stato proprio il club tedesco tramite un comunicato, in cui sono presenti anche le parole del giocatore: "Il mio percorso qui non è ancora finito e ci sono ancora diverse cose che voglio raggiungere. Sono molto ambizioso e voglio essere in campo in ogni partita. La competizione con i giocatori più giovani mi stimola e ci fa migliorare tutti. Anche la mia famiglia ha giocato un ruolo fondamentale. Abbiamo trovato una casa qui a Friburgo, quindi per me è stata una decisione facile".
Nella nota del club, viene specificato che non verranno resi pubblici i dettagli sul contratto:
"Vincenzo Grifo figura già tra i nomi di spicco nella storia del SC Freiburg. Con 108 gol e 98 assist, il 33enne è il miglior marcatore e il miglior assist-man del club, mentre le sue 360 presenze in partite ufficiali lo collocano al quarto posto nella storia del Freiburg.
Grifo ha vinto il campionato di Bundesliga 2 e ottenuto la promozione in Bundesliga nella sua prima stagione con il Friburgo, nel 2015/16. Il centrocampista offensivo si è poi trasferito al Borussia Mönchengladbach nell'estate del 2017, prima di passare all'Hoffenheim l'anno successivo. È tornato al Friburgo in prestito nel gennaio 2019, per poi essere acquistato a titolo definitivo nell'estate dello stesso anno".
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