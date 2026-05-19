C'è finalmente un po' d'Italia nel calcio europeo: l'attaccante azzurro Vincenzo Grifo sogna di alzare la coppa dell'Europa League con il suo Friburgo nella prima finale europea della storia del club. "Siamo contenti di essere arrivati fin qui e non vediamo l'ora di scendere in campo. Sogniamo di vincere la Coppa e di portare il Friburgo per la prima volta in Champions League. Italia? Sono orgoglioso di rappresentarla in una finale europea" ha dichiarato ai microfoni Sky Sport, alla vigilia della gara contro l'Aston Villa di Unai Emery, assoluto specialista della competizione con 4 edizioni vinte alla guida di Siviglia e Villarreal.

Il percorso dei tedeschi

Caricamento post Instagram...

Grifo, l'arma in più del Friburgo

Il Friburgo si appresta a giocare la prima finale europea della sua storia contro un Aston Villa agguerrito, che ha fatto fuori nettamente Lille, Roma e Nottingham Forest, ma il cammino dei tedeschi fino alla finale di Istanbul non è stato da meno. Agli, il Friburgo ha rimontato lo 0-1 dell'andata contro ildilagando al ritorno in Germania con uno straordinario 5-1. Ai, è stato invece il turno delcon un risultato complessivo di 6-1, tra il 3-0 dell'andata e l'1-3 del ritorno e infine, altra rimonta con iline: sconfitto 2-1 all'andata, il Friburgo ha ribaltato tutto al ritorno vincendo 3-1 al ritorno, centrando laNessun calciatore della squadra diha più gol di Vincenzo Grifo in stagione, con addirittura, di cui 5 in Europa League che lo rendono il terzo marcatore di questa edizione, dietro solo a Peter Stanic, Igor Jesus e Antony. Un rendimento da, quello del giocatore italiano, che si candida ad essere l'uomoanche nella notte di Istanbul.

FRIBURGO, GERMANIA - 23 OTTOBRE 2025: Vincenzo Grifo esulta dopo il gol segnato nella prima fase dell'Europa League tra Friburgo e Utrecht. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

La sfida contro i Villans

Dall'atra parte ci sarà l'di Unai Emery, alla suafinale europea, in quello che sarà il primo scontro assoluto tra le due squadre in competizioni UEFA. Per i Villans si tratta del ritorno in una finale continentale dopo oltredall'ultimo successo, nelin occasione della Supercoppa UEFA vinta contro il Barcellona.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING