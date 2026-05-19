Vincenzo Grifo guida il Friburgo nella prima finale europea della storia del club: "Orgoglioso di rappresentare l'Italia in Europa"
Il Friburgo rimonta e vola in finale di Europa League: invasione di campo e festa all'Europa Park
C'è finalmente un po' d'Italia nel calcio europeo: l'attaccante azzurro Vincenzo Grifo sogna di alzare la coppa dell'Europa League con il suo Friburgo nella prima finale europea della storia del club. "Siamo contenti di essere arrivati fin qui e non vediamo l'ora di scendere in campo. Sogniamo di vincere la Coppa e di portare il Friburgo per la prima volta in Champions League. Italia? Sono orgoglioso di rappresentarla in una finale europea" ha dichiarato ai microfoni Sky Sport, alla vigilia della gara contro l'Aston Villa di Unai Emery, assoluto specialista della competizione con 4 edizioni vinte alla guida di Siviglia e Villarreal.
Il percorso dei tedeschiIl Friburgo si appresta a giocare la prima finale europea della sua storia contro un Aston Villa agguerrito, che ha fatto fuori nettamente Lille, Roma e Nottingham Forest, ma il cammino dei tedeschi fino alla finale di Istanbul non è stato da meno. Agli Ottavi, il Friburgo ha rimontato lo 0-1 dell'andata contro il Genk dilagando al ritorno in Germania con uno straordinario 5-1. Ai Quarti, è stato invece il turno del Celta Vigo con un risultato complessivo di 6-1, tra il 3-0 dell'andata e l'1-3 del ritorno e infine, altra rimonta con il Braga in Semifinale: sconfitto 2-1 all'andata, il Friburgo ha ribaltato tutto al ritorno vincendo 3-1 al ritorno, centrando la finale.
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Grifo, l'arma in più del FriburgoNessun calciatore della squadra di Julian Schuster ha più gol di Vincenzo Grifo in stagione, con addirittura 12 gol e 4 assist, di cui 5 in Europa League che lo rendono il terzo marcatore di questa edizione, dietro solo a Peter Stanic, Igor Jesus e Antony. Un rendimento da trascinatore, quello del giocatore italiano, che si candida ad essere l'uomo decisivo anche nella notte di Istanbul.
La sfida contro i VillansDall'atra parte ci sarà l'Aston Villa di Unai Emery, alla sua sesta finale europea, in quello che sarà il primo scontro assoluto tra le due squadre in competizioni UEFA. Per i Villans si tratta del ritorno in una finale continentale dopo oltre quarant'anni dall'ultimo successo, nel 1982 in occasione della Supercoppa UEFA vinta contro il Barcellona.
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