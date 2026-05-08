L'allenatore del Friburgo, Julian Schuster, salta e canta in curva con i tifosi: il video diventa virale sui social media
Il Friburgo rimonta e vola in finale di Europa League: invasione di campo e festa all'Europa Park
Friburgo in finale di Europa League
Festa totale a Friburgo. Dopo aver ribaltato il risultato dell'andata e aver staccato uno storico pass per la finale di Europa League a Istanbul, l'allenatore del Friburgo Julian Schuster, si è reso protagonista di un momento andato subito virale su tutti i social media.
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