L'allenatore del Friburgo, Julian Schuster, salta e canta in curva con i tifosi: il video diventa virale sui social media

Antonino Paradino
SC Freiburg v SC Braga - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final Second Leg

Il Friburgo rimonta e vola in finale di Europa League: invasione di campo e festa all'Europa Park

Friburgo in finale di Europa League

Festa totale a Friburgo. Dopo aver ribaltato il risultato dell'andata e aver staccato uno storico pass per la finale di Europa League a Istanbul, l'allenatore del Friburgo Julian Schuster, si è reso protagonista di un momento andato subito virale su tutti i social media.

Sport-Club Freiburg v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga

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