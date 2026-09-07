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La seconda giornata della Bundesliga 2026/27 ha confermato una delle caratteristiche più affascinanti del campionato tedesco: l'equilibrio può essere spezzato in qualsiasi momento e, soprattutto, nessun risultato può essere dato per scontato. Nove partite, 34 gol complessivi e diverse sorprese hanno ridisegnato una classifica ancora cortissima nelle zone alte. Tra i risultati più pesanti spiccano il 4-0 del Bayer Leverkusen sull'Union Berlino, il 4-1 dello Stoccarda al Colonia, il 4-1 dell'Augusta a Francoforte e soprattutto il clamoroso 3-4 con cui l'Elversberg ha espugnato il campo del Borussia Mönchengladbach. A chiudere il turno, la domenica ha regalato anche la manita del Magonza sul campo dell'Amburgo.

Schalke-Bayern, lo 0-0 che non ti aspetti

Era una delle sfide più attese del weekend e, alla fine, è arrivato il risultato forse meno pronosticabile: Schalke-Bayern Monaco 0-0. La partita ha lasciato il pubblico della Veltins-Arena senza gol, ma non senza emozioni, in una cornice particolarmente suggestiva.

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 5 SETTEMBRE: Harry Kane del Bayern Monaco viene contrastato da Timo Becker dello Schalke 04 durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra Schalke 04 e Bayern Monaco alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, Germania, il 5 settembre 2026. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Quella tra Schalke e Bayern è una sfida storica del calcio tedesco, anche se non si tratta di un derby geografico in senso stretto: Gelsenkirchen e Monaco di Baviera appartengono a due realtà calcistiche e territoriali molto differenti. Da una parte la tradizione operaia e popolare dello Schalke e della Ruhr, dall'altra la potenza del Bayern, da decenni abituato a dominare il calcio nazionale. Per questo ogni confronto porta con sé una forte componente simbolica.

Il pareggio rappresenta soprattutto un rallentamento per il Bayern, che dopo il roboante 5-1 rifilato allo Stoccarda nella prima giornata non è riuscito a trovare la via della rete. Per lo Schalke, invece, è un punto prezioso dopo il ko per 3-0 contro l'Augusta all'esordio.

Dortmund, Leverkusen e Stoccarda: le big non falliscono

Se il Bayern ha frenato, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Stoccarda hanno risposto con tre vittorie importanti. Il Dortmund ha superato per 3-2 l'Hoffenheim al termine di una gara combattuta. Dopo il successo per 2-0 contro l'Amburgo all'esordio, la squadra giallonera resta a punteggio pieno e conferma di voler essere protagonista fin dalle prime battute della stagione.

SINSHEIM, GERMANIA - 5 SETTEMBRE: Wouter Burger del TSG 1899 Hoffenheim passa la palla sotto la pressione di Konstantinos Karetsas del Borussia Dortmund durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra TSG Hoffenheim e Borussia Dortmund alla SNP Arena il 5 settembre 2026 a Sinsheim, Germania. (Foto di Sona Maleterova/Getty Images)

Ancora più netto il successo del Bayer Leverkusen, capace di travolgere l'Union Berlino con un secco 4-0. La squadra di Leverkusen riscatta così immediatamente la sorprendente sconfitta della prima giornata contro l'Elversberg, dando un primo segnale di reazione dopo un avvio decisamente inatteso.

Molto convincente anche lo Stoccarda, che dopo il pesante 5-1 subito dal Bayern all'esordio ha reagito alla grande, imponendosi per 4-1 sul Colonia. Una vittoria che restituisce fiducia e soprattutto permette alla formazione biancorossa di rimettersi in carreggiata.

Cadono Lipsia e Francoforte

Tra le squadre che invece escono ridimensionate dal secondo turno ci sonoed

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 6 SETTEMBRE: I giocatori dell'Eintracht Francoforte reagiscono dopo la partita di Bundesliga 2026/27 tra Eintracht Francoforte e FC Augsburg al Deutsche Bank Park il 6 settembre 2026 a Francoforte sul Meno, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il Lipsia, dopo il convincente 3-0 rifilato al Borussia Mönchengladbach nella prima giornata, è caduto a sorpresa sul campo del Werder Brema, che si è imposto per 3-1. Una battuta d'arresto che impedisce alla formazione di Lipsia di dare continuità al proprio ottimo esordio e che rilancia invece il Werder, capace di conquistare i primi tre punti della stagione dopo la sconfitta contro il Friburgo.

Ancora più pesante il ko dell'Eintracht Francoforte, sconfitto in casa per 4-1 dall'Augusta. Dopo il 3-3 della prima giornata contro l'Union Berlino, l'Eintracht rimane dunque ancora senza vittorie. L'Augusta, al contrario, vola a punteggio pieno e si prende addirittura la vetta della classifica grazie alla migliore differenza reti.

Elversberg, la favola continua: rimonta e vittoria allo scadere

La copertina della giornata, però, spetta inevitabilmente all'Elversberg. La neopromossa, alla sua prima partecipazione in assoluto alla Bundesliga, aveva già stupito tutti battendo il Bayer Leverkusen nella giornata inaugurale. Ma quello che è successo a Mönchengladbach va persino oltre.

L'Elversberg ha infatti conquistato una clamorosa vittoria per 3-4, completando una rimonta da favola e trovando il gol decisivo nelle battute finali. Una partita folle, sette gol e una neopromossa che, dopo appena due giornate, si ritrova a punteggio pieno con sei punti. È uno degli inizi di stagione più sorprendenti possibili per una squadra che si affaccia per la prima volta sul palcoscenico della massima serie.

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Non ha invece avuto difficoltà il Friburgo, che ha centrato la seconda vittoria consecutiva superando di misura il Paderborn per 1-0. Sei punti anche per la squadra di Friburgo, che resta così agganciata al gruppo di testa.

La domenica ha infine regalato una vera e propria manita: il Magonza ha espugnato il campo dell'Amburgo con un clamoroso 5-0. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Paderborn all'esordio, il Magonza cambia completamente passo e porta a casa una vittoria che lo proietta nelle zone alte della classifica. Per l'Amburgo, invece, è il secondo ko consecutivo dopo quello contro il Dortmund.

Classifica e prossima giornata: l’Elversberg sogna, il Bayern rallenta

La classifica dopo due giornate propone un quartetto al comando: Augusta, Friburgo, Borussia Dortmund ed Elversberg hanno conquistato sei punti su sei, con l’Augusta davanti grazie alla migliore differenza reti. Sorprende soprattutto l’Elversberg, neopromossa alla prima partecipazione in Bundesliga e già capace di battere Leverkusen e Borussia Mönchengladbach. Alle loro spalle, Magonza e Bayern Monaco sono imbattuti a quota quattro punti: il pareggio dello Schalke ha rallentato i bavaresi, ancora principali favoriti per il titolo.

Il Dortmund è partito forte e punta a contendere il vertice al Bayern, mentre Friburgo e Augusta hanno mostrato solidità. Leverkusen, Lipsia e Stoccarda devono invece trovare maggiore continuità dopo un avvio alterno. In coda, Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach e Amburgo sono ancora ferme a zero punti e dovranno reagire rapidamente.

La terza giornata proporrà sfide interessanti come Augusta-Leverkusen, Friburgo-Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim-Stoccarda e Borussia Dortmund-Paderborn. Grande attenzione anche per Elversberg-Bayern Monaco, in programma domenica 13 settembre: la neopromossa, dopo aver superato Leverkusen e Mönchengladbach, affronterà un’altra grande del calcio tedesco. È ancora presto per definire gerarchie definitive, ma le prime due giornate hanno già mostrato una Bundesliga 2026/27 ricca di gol, sorprese ed equilibrio.