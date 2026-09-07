A 40 anni suonati, fresco di Mondiale giocato con la Germania, il suo quinto in carriera, Manuel Neuer si avvicina al momento di appendere i guantoni al chiodo. Ha rinnovato per un'altra stagione con il Bayern Monaco ed è a caccia della terza Champions League della carriera, vero obiettivo del club, dopo quelle vinte nel 2013 e nel 2020. Nel weekend è tornato a Gelsenkirchen, dove è nato, cresciuto, ha mosso i primi passi nella sua splendida storia con il calcio, prima di accasarsi in Baviera, scatenando l'ira dei tifosi dello Schalke. Ora si è aperto uno scenario di ritorno.

Vecchie ruggini

Era il 2011 quando un portiere biondo e dagli occhi azzurri passa dallo Schalke 04 al Bayern Monaco. In quel momento, il divario fra i due club non era così pronunciato come lo è stato nell'ultimo decennio e, la scelta didi lasciare casa per approdare ai giganti bavaresi, non gli è mai stata perdonata fino in fondo dai tifosi. Puntualmente, a ogni trasferta all'Arena AufSchalke, oggi Veltins-Arena e a ogni tocco di palla, Neuer viene bombardato di fischi.

GELSENKIRCHEN, GERMANY - SEPTEMBER 05: Manuel Neuer del Bayern Monaco saluta i tifosi dopo la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Schalke 04 e FC Bayern München alla Veltins-Arena il 5 settembre 2026 a Gelsenkirchen, Germania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Proprio ciò che è successo nel weekend, in cui lo Schalke ha ospitato il Bayern dopo tre anni di purgatorio nella Zweite Bundesliga. Il portiere campione del mondo nel 2014 non ha avuto un attimo di respiro ed è stato preso di mira dal muro dei blu reali. L'accusa che i tifosi di casa muovono al portiere, da ormai 15 anni, è quella di aver preferito i soldi e i trofei facili, all'orgoglio di indossare e difendere la maglia della propria città. Tuttavia, la dirigenza dello Schalke non la pensa allo stesso modo.

⚠️ Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, sobre as ofensas da torcida do Schalke 04 a Manuel Neuer:



— “Eles deveriam ter orgulho de terem formado um jogador tão grande em sua base, que depois chegou ao futebol mundial, tornou-se o melhor goleiro do mundo e campeão da… — Bundesliga Insider (@BundesInsider) September 5, 2026

Riconciliazione?

Nel post partita, il direttore sportivo dei neopromossi,, non ha gradito l'accoglienza riservata a, aprendo qualche spiraglio a un suo arrivo nella futura carriera, come detto alla Bild: "Che Manuel abbia a cuore lo Schalke, l'ha sottolineato più e più volte. Ecco perché penso che sia un vero peccato in linea di principio.. Fondamentalmente,. Ecco perché rispondo 'Vero', sapendo che non sarà facile trovare una soluzione".

HERZOGENAURACH, GERMANY - JUNE 17: Manuel Neuer della Germania sorride durante una conferenza stampa alla base Herzo il 17 giugno 2024 a Herzogenaurach, Germania. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)Axel Hefer, direttore del comitato direttivo, ha dichiarato "Come club, possiamo essere orgogliosi della sua carriera. La sua partenza è stata controversa, ma personalmente penso che chiunque possa commettere errori, soprattutto quando si è giovani. Prima si godrà il suo tempo e poi penserà a cosa vuole fare. Che poi voglia lavorare nella sua vecchia casa o nella sua nuova, deve pensarci da solo".