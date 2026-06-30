Il percorso della Germania al Mondiale 2026 è stato del tutto deludente. La sconfitta ai calci di rigore nei sedicesimi di finale contro il Paraguay è stata una vera e propria doccia fredda per tutto il pubblico tedesco e non solo. Ma la serata ha segnato anche la conclusione di un capitolo storico per la Nazionale. Al termine della sfida, Manuel Neuer ha confermato che non vestirà più la maglia della Mannschaft, mettendo fine a una delle avventure più entusiasmanti di sempre.

Finisce l'avventura di Neuer con la Germania

L'estremo difensore ha collezionato, stabilendo record storici. Durante questo Mondiale, è diventato il portiere con più presenze nella storia della, raggiungendo le. Neuer ha disputato, culminati con lo storico trionfo in

DORTMUND (Germania), 29 giugno 2024 – Manuel Neuer esulta dopo la vittoria della Germania e la qualificazione ai quarti di finale, al termine della partita degli ottavi di finale di UEFA Euro 2024 tra Germania e Danimarca, disputata al Football Stadium Dortmund il 29 giugno 2024 a Dortmund, in Germania.. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

L'uscita di scena dalla competizione internazionale ha rappresentato anche il momento dell'addio per il numero uno del Bayern Monaco. Intervenuto ai microfoni dell'emittente tedesca ARD dopo la partita contro il Paraguay, Neuer ha confermato senza esitazioni il suo addio alla maglia della Germania: "Si, questa è stata la mia ultima partita, mi dispiace annunciarlo così. Avrei voluto che questo momento potesse arrivare in altre situazioni e non dopo un'eliminazione".

Nonostante l'amarezza, il tedesco ha raggiunto traguardi storici: è diventato il calciatore più "anziano" ad aver mai rappresentato la Nazionale. Inoltre ha raggiunto il quinto posto nella classifica all-time dietro a leggende come Matthaus, Klose, Muller e Podolski. Nel corso della sua longeva avventura, l'estremo difensore ha mantenuto la porta inviolata per 50 partite.

Manuel Neuer heeft voor de tweede keer afscheid genomen van het Duitse nationale elftal. https://t.co/V9gBSsz1P2 — Voetbal International (@VI_nl) June 30, 2026

Il ritorno voluto dal Ct e un finale inaspettato

Quello annunciato dopo l'eliminazione dal Mondiale. Il classe 1986 aveva già deciso di chiudere la propria esperienza due anni fa, salvo poi cambiare idea dopo il convincimento da parte del, che lo aveva indotto a disputare il suo ultimo Mondiale facendo anche da chioccia per il gruppo squadra.

MONACO DI BAVIERA (Germania), 16 maggio 2026 – Manuel Neuer del Bayern Monaco reagisce durante la partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Colonia, disputata all’Allianz Arena il 16 maggio 2026 a Monaco di Baviera, in Germania(Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

La favola, però, non si è conclusa nel migliore dei modi e come tutte le componenti speravano. La Germania, per l'ennesima volta dal Mondiale vinto nel 2014, non è riuscita a superare la fase a eliminazione diretta della competizione. Durante la serie dei calci di rigore il numero uno era riuscito anche a parare un penalty, accendendo le speranze per i tedeschi, ma il Paraguay si è dimostrato più determinato.

Con questa disfatta finisce il cammino della Mannschaft e della lunga e gloriosa carriera di uno dei portieri più forti della storia del calcio.